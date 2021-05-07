Эндокринолог рассказала, как наладить работу ЖКТ без лекарств: простой алгоритм

Наладить работу кишечника и всего ЖКТ можно без лекарств. Попробуйте действовать по простому алгоритму, которые потребует последовательности и терпения, - и увидите, что будет.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Врач рассказала, что, если есть проблемы с усвоением пищи и ассоциированные с этим дефицитарные состояния, стоит начать с повторения базовых принципов.

Как наладить работу ЖКТ без лекарств

1. На 4 недели убрать из рациона основные провоспалительные группы продуктов: сахар, простые углеводы, глютен, молочные продукты, содержащие казеин и лактозу.

2. Нормализовать кислотность желудочного сока: за 20 минут до еды выпивать 1 стакан воды с 1- 2 ч. л. яблочного уксуса или лимонного сока.

Это простимулирует обкладочные клетки желудка на выработку адекватного количества соляной кислоты, и пища начнет качественно перевариваться.

3. Нормализовать выработку пищеварительных ферментов: этот процесс активируется соляной кислотой желудочного сока и добавлением в рацион сырых овощей, фруктов и свежей зелени для активации аутолитического пищеварения.

Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)

4. Нормализовать работу желчного пузыря: вводить в рацион жирную пищу. Жир из пищи стимулирует выработку особого гормона - холецистокинина.

Он производится энтероцитами тонкого кишечника в ответ на поступление жира с пищей. Основная роль холецистокинина - сократить желчный пузырь, чтобы на поступление пищи выделилось достаточное количество желчи для эффективного усвоения жиров и жирорастворимых витаминов.

5. Минимизировать проявления паразитоза, избыточного бактериального и грибового роста - снизить прием простых углеводов.

При необходимости, обсудить с лечащим врачом лекарственную терапию.

6. Создать условия для полезной микробиоты: ввести в рацион достаточное количество клетчатки (листовые овощи, овощи, зелень, пектин и инулин).

7. Восстановить целостность тонкокишечного барьера: регулярно употреблять костный бульон (варить не менее 12 часов из костей, связок, сухожилий животных, птицы, рыб).⠀

Костный бульон - это питательная эмульсия, которая содержит строительный материал для восстановления и поддержания целостности и функций стенок тонкого и толстого кишечника.

8. Профилактика запоров. Если коротко, то выше - основной алгоритм, поделилась врач.