От простуд до проблем с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жиров
Обезжиренные диеты наломали немало дров. Многим потом долго приходится расхлебывать их последствия: от частых простуд до проблем с зачатием.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
"Чтобы оставаться здоровыми, наша ежедневная задача - есть достаточно жиров, выбирать для себя и семьи правильные их виды в оптимальной пропорции и максимально усваивать их. Для этого важно поддерживать желчеотток, реологию желчи, ферментативную активность поджелудочной железы, пить достаточно воды и поддерживать микробиом", - подчеркнула Катерина.
Выбирайте полезные жиры (фото: pexels.com)
Григорьева рассказала, что переход на безжировую диету часто заканчивается не похудением, а набором лишнего веса.
"Организму голодно без достаточного количества жиров - поэтому он восполняет недостаток энергии с помощью быстрых углеводов, а это часто приводит к увеличению веса и отечности", - рассказала эндокринолог, добавив, что это - не единственное последствие такой диеты.⠀
Последствия безжировых диет:
- Бесплодие,
- Снижение либидо,
- Нарушения менструального цикла, вплоть до аменореи,
- Частые простуды,
- Акне,
- Ломкость ногтей,
- Кариес и хрупкость зубов,
- Переломы костей,
- Опущение внутренних органов,
- Долгое заживление порезов, царапин, ранок,
- Авитаминозы.
Процент жировой ткани в организме зависит от пола и возраста. Оптимальный процент жира определяется биоимпедансометрией.
"Норма потребления жира: от 1 грамма на 1 кг массы тела", - рассказала эндокринолог.⠀
Недостаточное количество жиров в рационе провоцирует:
- Сухость, дряблость и шелушение кожи, повышение ее чувствительности,
- Образование заломов и морщин,
- Снижение качества и количества волос,
- Плохое усвоение жирорастворимых витаминов,
- Снижение памяти и концентрации внимания,
- Постоянное ощущение голода и холода,
- Сухость слизистых оболочек,
- Зуд и усталость глаз, риски внутриглазного давления,
- Постоянная усталость и повышенная утомляемость,
- Повышение холестерина в крови, т. к. печень компенсаторно увеличивает его выработку,
- Раздражительность, склонность к депрессиям,
- Боль и дискомфорт в суставах.
Напомним, нутрициолог развеяла мифы о вреде соли - жизненно необходима организму.
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