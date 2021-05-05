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От простуд до проблем с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жиров

Новина українською → Среда 05 мая 2021 10:06
От простуд до проблем с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жиров Жиры жизненно необходимы организму (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Обезжиренные диеты наломали немало дров. Многим потом долго приходится расхлебывать их последствия: от частых простуд до проблем с зачатием.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

"Чтобы оставаться здоровыми, наша ежедневная задача - есть достаточно жиров, выбирать для себя и семьи правильные их виды в оптимальной пропорции и максимально усваивать их. Для этого важно поддерживать желчеотток, реологию желчи, ферментативную активность поджелудочной железы, пить достаточно воды и поддерживать микробиом", - подчеркнула Катерина.

От простуд до проблем с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жиров

Выбирайте полезные жиры (фото: pexels.com)

Григорьева рассказала, что переход на безжировую диету часто заканчивается не похудением, а набором лишнего веса.

"Организму голодно без достаточного количества жиров - поэтому он восполняет недостаток энергии с помощью быстрых углеводов, а это часто приводит к увеличению веса и отечности", - рассказала эндокринолог, добавив, что это - не единственное последствие такой диеты.⠀

Последствия безжировых диет:

  • Бесплодие,
  • Снижение либидо,
  • Нарушения менструального цикла, вплоть до аменореи,
  • Частые простуды,
  • Акне,
  • Ломкость ногтей,
  • Кариес и хрупкость зубов,
  • Переломы костей,
  • Опущение внутренних органов,
  • Долгое заживление порезов, царапин, ранок,
  • Авитаминозы.

Процент жировой ткани в организме зависит от пола и возраста. Оптимальный процент жира определяется биоимпедансометрией.

"Норма потребления жира: от 1 грамма на 1 кг массы тела", - рассказала эндокринолог.⠀

Недостаточное количество жиров в рационе провоцирует:

  • Сухость, дряблость и шелушение кожи, повышение ее чувствительности,
  • Образование заломов и морщин,
  • Снижение качества и количества волос,
  • Плохое усвоение жирорастворимых витаминов,
  • Снижение памяти и концентрации внимания,
  • Постоянное ощущение голода и холода,
  • Сухость слизистых оболочек,
  • Зуд и усталость глаз, риски внутриглазного давления,
  • Постоянная усталость и повышенная утомляемость,
  • Повышение холестерина в крови, т. к. печень компенсаторно увеличивает его выработку,
  • Раздражительность, склонность к депрессиям,
  • Боль и дискомфорт в суставах.

Напомним, нутрициолог развеяла мифы о вреде соли - жизненно необходима организму.

Читайте также: как провести разгрузочный день - простые советы от диетолога.

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