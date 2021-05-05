Від застуд до проблем із зачаттям: ендокринолог розповіла, до чого може привести відмова від жирів
Знежирені дієти наламали чимало дров. Багатьом потім довго доводиться розсьорбувати їх наслідки: від частих застуд до проблем із зачаттям.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
"Щоб залишатися здоровими, наше щоденне завдання - їсти достатньо жирів, вибирати для себе і сім'ї правильні їх види в оптимальній пропорції і максимально засвоювати їх. Для цього важливо підтримувати жовчовідтік, реологію жовчі, ферментативну активність підшлункової залози, пити достатньо води і підтримувати мікробіом", - підкреслила Катерина.
Вибирайте корисні жири (фото: pexels.com)
Григор'єва розповіла, що перехід на безжирову дієту часто закінчується не схудненням, а набором зайвої ваги.
"Організму голодно без достатньої кількості жирів - тому він заповнює нестачу енергії за допомогою швидких вуглеводів, а це часто призводить до збільшення ваги і набряклості", - розповіла ендокринолог, додавши, що це - не єдиний наслідок такої дієти.⠀
Наслідки дієт безжировых:
- Безпліддя,
- Зниження лібідо,
- Порушення менструального циклу, аж до аменореї,
- Часті застуди,
- Акне,
- Ламкість нігтів,
- Карієс і крихкість зубів,
- Перелом кістки,
- Опущення внутрішніх органів,
- Довге загоєння порізів, подряпин, ранок,
- Авітаміноз.
Відсоток жирової тканини в організмі залежить від статі і віку. Оптимальний відсоток жиру визначається біоімпедансометрією.
"Норма споживання жиру: від 1 грама на 1 кг маси тіла", - розповіла ендокринолог.⠀
Недостатня кількість жирів в раціоні провокує:
- Сухість, в'ялість і лущення шкіри, підвищення її чутливості,
- Заломи і зморшки,
- Зниження якості та кількості волосся,
- Погане засвоєння жиророзчинних вітамінів,
- Зниження пам'яті і концентрації уваги,
- Постійне відчуття голоду і холоду,
- Сухість слизових оболонок,
- Свербіж і втома очей, ризики внутрішньоочного тиску,
- Постійна втома і підвищена стомлюваність,
- Підвищення холестерину в крові, тому що печінка компенсаторно збільшує його вироблення,
- Дратівливість, схильність до депресій,
- Біль і дискомфорт в суглобах.
Нагадаємо, нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі - життєво необхідна організму.
Читайте також: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога.