Проявите храбрость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября

Астрологи рассказали, кого ждет невероятная удача в пятницу, 2 октября

Гороскоп на октябрь 2020 года гласит о том, что второй осенний месяц станет периодом испытаний и неожиданных возможностей. Возможны срывы планов, резкие изменения в финансовой и любовной сфере.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 2 октября, и сообщили, кому этот день сулит удачу и везение. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Постарайтесь расслабиться сегодня и отпустите контроль над всем происходящим. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут кардинально поменять вашу жизнь.

Телец. Обратите внимание на состояние своих финансов. Возможно сегодня вас ожидает денежная премия или повышение зарплаты. День удачен для романтического общения, может открыться дар предвидения и обострится интуиция.

Близнецы. Чтобы добиться желаемого, придется потратить много усилий. Проявите сегодня терпение к своим близким. Если планируете покупку техники – то сегодня удачный день. Не плывите по течению, ваш любимый человек вам окажет поддержку.

Рак. Не поддавайтесь сегодня на провокации и не ведите себя безответственно. Уделите внимание своим близким. У вас получится сегодня проявить свои таланты и оказать помощь, но не позволяйте собой манипулировать.

Лев. Сегодня вам повезет на яркие новые знакомства, которых вы очаруете своей непосредственностью. У вас появится возможность решить вопрос, который давно не давал покоя.

Дева. Не бойтесь сегодня экспериментировать, рисковать и проявлять храбрость. Возможна судьбоносная встреча или знакомство. Постарайтесь не нарушать правила техники безопасности.

Весы. Возможны деловые поездки, заключение договоров и планирование новых проектов. Удачный день для знакомств, романтических встреч. Можно спланировать путешествие.

Скорпион. Сделайте то, что уже давно откладывали, у вас точно все получится. Вам предстоит принять много важных решений, будьте рассудительны. Не уходите от проблем и проявите ответственность.

Стрелец. Используйте свои способности на полную катушку, к вам за советом будут обращаться коллеги и друзья. Воздержитесь сегодня от выяснения отношений в любовной сфере, если не хотите что-то разрушить.

Козерог. Не расстраивайтесь по пустякам и помните, что за черной полосой всегда следует белая. Не отказывайте сегодня в помощи близким и постарайтесь не обсуждать сегодня денежные вопросы.

Водолей. Звезды сулят встречу с важным человеком, который станет вашей половинкой. Также вероятна встреча со старым знакомым или неожиданная милая беседа с незнакомцем. Возможен важный телефонный звонок.

Рыбы. Бегство от проблем их не решает, не ищите легкие пути и не пытайтесь уйти от ответственности. Проявите активность, и вы получите неожиданный результат в разных сферах жизни, в том числе и в любовной.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых в октябре ждет финансовый успех.