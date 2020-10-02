Проявіть хоробрість: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 жовтня

Астрологи розповіли, кого чекає неймовірна удача в п'ятницю, 2 жовтня

Гороскоп на жовтень 2020 року свідчить про те, що другий осінній місяць стане періодом випробувань і несподіваних можливостей. Можливі зриви планів, різкі зміни у фінансовій та любовній сфері.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 2 жовтня, і повідомили, кому цей день обіцяє удачу і везіння. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. Постарайтеся розслабитися сьогодні та відпустіть контроль над усім, що відбувається. Не виключені нові зустрічі та знайомства, які можуть кардинально змінити ваше життя.

Тілець. Зверніть увагу на стан своїх фінансів. Можливо сьогодні вас очікує грошова премія або підвищення зарплати. День вдалий для романтичного спілкування, може відкритися дар передбачення і загостриться інтуїція.

Близнюки. Щоб домогтися бажаного, доведеться витратити багато зусиль. Проявіть сьогодні терпіння до своїх близьких. Якщо плануєте покупку техніки сьогодні вдалий день. Не пливіть за течією, ваша кохана людина вам надасть підтримку.

Рак. Не піддавайтеся сьогодні на провокації та не поводьте себе безвідповідально. Приділіть увагу своїм близьким. У вас вийде сьогодні проявити свої таланти та надати допомогу, але не дозволяйте собою маніпулювати.

Лев. Сьогодні вам пощастить на яскраві нові знайомства, яких ви вчаруєте своєю безпосередністю. У вас з'явиться можливість розв'язати питання, яке давно не давало спокою.

Діва. Не бійтеся сьогодні експериментувати, ризикувати та проявляти хоробрість. Можлива доленосна зустріч або знайомство. Постарайтеся не порушувати правила техніки безпеки.

Терези. Можливі ділові поїздки, укладення договорів та планування нових проєктів. Вдалий день для знайомств, романтичних зустрічей. Можна спланувати подорож.

Скорпіон. Зробіть те, що давно відкладали, у вас точно все вийде. Вам належить прийняти багато важливих рішень, будьте розсудливі. Не йдіть від проблем і проявіть відповідальність.

Стрілець. Використовуйте свої здібності на повну котушку, до вас за порадою будуть звертатися колеги та друзі. Утримайтеся сьогодні від з'ясування стосунків у любовній сфері, якщо не хочете зруйнувати.

Козоріг. Не турбуйтеся через дрібниці та пам'ятайте, що за чорною смугою завжди йде біла. Не відмовляйте сьогодні в допомозі близьким і постарайтеся не обговорювати сьогодні грошові питання.

Водолій. Зірки обіцяють зустріч з важливою людиною, яка стане вашою половинкою. Також ймовірна зустріч зі старим знайомим або несподівана мила розмова з незнайомцем. Можливий важливий телефонний дзвінок.

Риби. Втеча від проблем їх не вирішує, не шукайте легких шляхів і не намагайтеся втекти від відповідальності. Проявіть активність, і ви отримаєте несподіваний результат в різних сферах життя, в тому числі й в любовній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у жовтні чекає фінансовий успіх.