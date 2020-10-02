Не прячьте зонты: украинцев предупредили о дождях с грозами

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни

Погода в Украине принесет осадки в большинстве регионов в пятницу, 2 октября, однако температура будет повышаться, вытесняя сырость и обеспечив теплые выходные. Впрочем, некоторые области все равно будет заливать дождями в это время, причем с грозами.

Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дожди и пасмурная погода в западных, северных, центральных областях и местами на Юге в ближайшие дни "перекочует" на северо-восток страны, но уже 4 и 5 октября снова будет заливать только Запад, а в остальных регионах будет солнечно и сухо.

Температура воздуха 2 октября в целом по Украине будет варьироваться в пределах +14... +23 градусов днем и +8... +13 ночью. Будет дождливая погода почти везде, но сильные осадки не ожидаются.

В субботу, 3 октября, дождик будет моросить только в Черниговской, Полтавской и Сумской областях, а на остальной части территории страны будет солнечно. Средняя температура воздуха порадует украинцев комфортными +20... +22 градусами, а в ночное время в среднем ожидается +9... +12 градусов.

Карты погоды в Украине 2 и 3 октября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 4 октября, дожди зальют западные области, очень вероятны грозы. Температура сохранится теплая практически везде в стране, и будет схожа с субботней.

В первый будний день новой недели, 5 октября, осадки слегка расширят свое "наступление" и захватят Черновицкую и Хмельницкую области. В других регионах преимущественно будет облачно с прояснениями. В среднем температура воздуха составит +21... +22 градуса в дневное время и около +12 в ночное (в восточных областях будет чуть ниже, до +7 градусов).

Карты погоды в Украине 4 и 5 октября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики в прогнозе на первую половину октября отметили, что погода готовит украинцем сюрпризы, а бабье лето еще не сдается.

Напомним также, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут первые заморозки.