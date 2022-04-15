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Психолог рассказала, что делать, если не можете дозвониться до родного человека

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Пятница 15 апреля 2022 18:41
Психолог рассказала, что делать, если не можете дозвониться до родного человека Светлана Арефния (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Дмитрий Войналович

Когда родственники, друзья или любимый человек находятся в зоне боевых действий, трудно не сойти с ума, если несколько дней невозможно до них дозвониться.

Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" дала советы, как правильно действовать в этой ситуации.

Перестаньте фантазировать и накручивать себя, что произошло что-то плохое

"Наш мозг работает так, что он заполняет пустоту. То есть когда у нас нет информации, мы начинаем что-то домышлять, искать какие-то ответы", - пояснила Арефния.

Прежде всего успокойтесь и дайте себе время. Останавливайте себя от фантазирования.

Максимально делайте то, что вы можете

Например, распространяйте информацию в соцсетях, звоните по телефону людям, которые могут помочь.

Не оставайтесь в одиночестве, рядом с вами должен быть близкий человек

"Очень многие люди замыкаются в себе, в своих переживаниях, и поэтому начинают накручивать себя", - объяснила психолог.

Говорите, общайтесь с другими

"Узнайте, кто нашел своих близких, как они это сделали, настраивайте себя на положительный результат. Например: "Я понимаю, что может быть по-другому, но я верю в то, что все будет хорошо", - посоветовала эксперт.

Потому что вера очень нас усиливает и поддерживает.

Настройте себя на длительные поиски

"Необходимо оставаться в реальности и понимать: все может затянуться. Информация может быть разной. Просто нужно не ограничивать себя относительно времени", - подчеркнула она.

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