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Психолог розповіла, що робити, якщо не можете додзвонитися до рідної людини

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П'ятниця 15 квітня 2022 18:41
Психолог розповіла, що робити, якщо не можете додзвонитися до рідної людини Світлана Арефнія (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Дмитрий Войналович

Коли родичі, друзі або кохана людина перебувають в зоні бойових дій, важко не збожеволіти, якщо декілька днів неможливо до них додзвонитись.

Психолог Світлана Арефнія в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" дала поради, як правильно діяти в цій ситуації.

Перестаньте фантазувати та накручувати себе, що сталося щось погане

"Наш мозок працює так, що він заповнює порожнечу. Тобто коли в нас немає інформації, ми починаємо щось домислювати, шукати якісь відповіді", - пояснила Арефнія.

Насамперед заспокойтесь і дайте собі час. Зупиняйте себе від фантазування.

Максимально робіть те, що ви зараз можете

Наприклад, розповсюджуйте інформацію в соцмережах, телефонуйте людям, які можуть допомогти.

Не залишайтеся на самоті, поруч з вами повинна бути близька людина

"Дуже багато людей замикаються в собі, у своїх переживаннях, і через це починають накручувати себе", - пояснила психологиня.

Говоріть, спілкуйтесь з іншими

"Дізнавайтеся, хто знайшов своїх близьких, як вони це зробили, налаштовуйте себе на позитивний результат. Наприклад: "Я розумію, що може бути по-іншому, але я вірю в те, що все буде добре", - порадила експерт.

Тому що віра дуже нас підсилює і підтримує.

Налаштуйте себе на довготривалі пошуки

"Необхідно залишатись в реальності та розуміти: все може затягнутись. Інформація може бути різною. Просто треба не обмежувати себе щодо часу", - підкреслила вона.

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