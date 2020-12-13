Психологи назвали помилки, які жінки здійснюють в перший місяць стосунків

Відносини між чоловіком і жінкою мають властивість розвиватися поступово. Але іноді трапляється так, що через місяць чи два вони раптово закінчуються. Можливо, причиною тому стає якась дурна помилка чи хтось в парі не дає можливості партнеру дізнатися його трохи краще.

Психологи виділили кілька стандартних помилок, які може зробити жінка в перші тижні після знайомства. Вони пояснили, що може зруйнувати все на самому початку шляху і що з цим робити, повідомляють на сайті Ukr.Media.

Страх поставити питання

Жінки намагаються на початку відносин не ставити питання, оскільки вважається, що це може злякати партнера. Насправді дуже важливо дізнатися у партнера, які в нього цілі, що він цінує в людях, про що мріє. Не потрібно боятися ставити такі питання, через те, що це допоможе уникнути серйозних розчарувань. Наприклад, чоловік – кар'єрист і у нього на першому місці завжди робота. Жінки мучаться сумнівами про те, чому він не дзвонить і чим він так сильно зайнятий. Якщо з'ясувати такі питання на перших побаченнях, то можна розвіяти сумніви або відразу для себе вирішити, що такий чоловік вам не підходить. Не потрібно вичікувати час з важливими питаннями про майбутнє, про дітей. На першому побаченні психологи не рекомендують обговорювати такі питання, але і затягувати не рекомендується.

Занадто багато довіри

Чоловіки з перших побачень часто починають гаряче запевняти у своїх почуттях, починають говорити про дітей, готові вже бігти в ЗАГС. Будьте обережні, оскільки часто чоловіки говорять жінкам саме те, що ті хочуть почути. І одна з причин – швидше вивести відносини за межі романтичних побачень. Прислухайтеся до голосу розуму. Якщо ваші очікування від цих побачень явно не збігаються з планами чоловіка, то не переводьте їх у розряд серйозних. Поспостерігайте за поведінкою чоловіка і почекайте, поки ви не дізнаєтеся один одного трохи краще.

Неясність кордонів

Чоловік може не хотіти ніякої романтики – йому лише б зустрітися пару раз в тиждень, а потім перерва на пару днів чи навіть тижнів. Якщо вас це не влаштовує, то необхідно про це сказати відразу. А також озвучити те, що ви хочете від цих відносин. Не погоджуйтеся на менше і на умови, які вам не подобаються.

У більшості випадків це відбувається без обговорення і розмов. Чоловік просто поводиться так, як хоче, а жінка боїться йому щось сказати, оскільки не хоче залишитися одна. Якщо щось не подобається, то потрібно про це спокійно поговорити. Тихо, без сварок, негативу і претензій. Потрібно чітко окреслити межі дозволеного. Попередити чоловіка, що інфантильна поведінка не вітається. Якщо він націлений на інший формат – то краще такі відносини відразу припинити.

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