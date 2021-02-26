Пурим 2021: иудеи празднуют самый веселый праздник в году

Пурим: история и дата праздника

Дата праздника связана с древней историей, которая случилась в Персидском царстве более 2 тысяч лет назад. Название "пурим" происходит от персидского "pur" - жребий. Именно злой жребий одного из ближайших советников царя Ахашвероша чуть не стал роковым для еврейского народа.

Аман был правой рукой персидского царя, которого все боялись и преклонялись перед ним. Только один человек не покорился Аману - Мордехай - родственник и наставник царицы Эстер. Красавица Эстер и Мордехай были евреями, но невеста скрыла свое происхождение от Ахашвероша. Однако советник правителя Персии узнал об этом и, желая наказать непокорного Мордехая, уговорил царя подписать указ об истреблении иудейского народа. Он бросил жребий, чтобы вычислить день для осуществления своего жестокого плана. Жребий выпал на 14 число (еврейского месяца адара).

Сладким угощением являются треугольные пирожки с маком (фото: shalom.media)

Узнав о грозящей иудеям беде, Эстер и Мордехай призвали всех евреев поститься, молиться и учить детей Торе и любви к Богу. По преданию, именно с этого момента Бог перевернул жребий и обрушил коварные замыслы Амана на его собственную голову. Во время пира в честь Эстер, Ахашверош пообещал исполнить любое ее желание – и царица попросила даровать жизнь себе и иудейскому народу. Персидский правитель разгневался на Амана, задумавшего погубить евреев, а значит, и его жену. И в определенный жребием 14-й день месяца адара казнь постигла не евреев, а советника и его семью.

С тех пор дни Пурима ежегодно отмечаются 14 и 15 числа адара.

Традиции и особенности праздника Пурим

Обязательной частью торжества является чтение Свитка Эстер, в котором описана вся история о спасении иудейского народа от истребления в Древней Персии. Свиток читают в синагогах, а при упоминании имени Амана принято свистеть, топать и трещать специальными пуримскими трещотками, выражая неприязнь к злодею, чуть не погубившему иудеев.

Пурим всегда проводят весело, ведь согласно Свитку, этот праздник - символ того, что "все перевернулось": радость пришла на смену угрозе и гибели. В дни Пурима пьют много вина и накрывают пышные столы. Существует поговорка на праздник: "В Пурим человек должен напиться до того, чтобы не отличать слова "проклят Аман" от слов "благословен Мордехай".

Традиционным сладким угощением являются треугольные пирожки с маком, орехами, сухофруктами, которые называют "аменташ" (уши Амана).

Неотъемлемой особенностью празднования Пурима стали костюмированные театральные представления и карнавальные шествия. Они символизируют то, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается Божественный замысел. В средние века у иудеев также была традиция на Пурим сжигать чучело Амана.

В дни Пурима угощают друзей и делают пожертвования бедным. Каждый иудей должен сделать подарок близкому, состоящий из двух угощений, которые сразу можно съесть и выпить. Такой обычай называется "мишлах манот" (посылка яств). При этом, женщины посылают угощения женщинам, а мужчины - мужчинам.