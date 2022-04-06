"Пьяные солдаты чувствуют себя героями": Данилко прокомментировал зверства в Буче

Андрей Данилко, оставшийся в Киеве в своей квартире на Крещатике, все время поддерживает украинцев. Также артист прокомментировал зверства российских военных в Буче.

"Когда я зашел и увидел эти фотографии… Эти завязанные руки людей. Я даже не знаю что сказать. У меня был такой момент, когда я задумался, чем они руководствуются. Понятно, что они где-то заходят в дом, нажираются этого алкоголя, которого они не видели, судя по их телефонным переговорам. Я смотрю и думаю, что это какой-то стадный рефлекс", - сказал актер.

"Есть какая-то одна сволочь, которая типа "а тебе слабо?". Они, эти пьяные солдаты, начинают издеваться над людьми, потому что начинают чувствовать себя героями. Я был в ужасе. Опять же, когда Россия написала, что это все, сделанный Украиной фейк", - дополнил он.

Исполнитель добавил, что бездействие россиян, побоявшихся сказать правду о войне в Украине, делает их виновными в том ужасе, что происходит.

"Приведу в качестве примера слова Джорджа Оруэлла: "Люди, избирающие негодяев, неудачников, преступников, воров, не являются жертвами. Они являются участниками". Это абсолютно точная формулировка. Твое бездействие стоит жизни. Как бы там ни относились", - сказал Андрей Михайлович.

Напомним, что в это тяжелое для всех нас время Андрей продолжает давать интервью, поддерживает украинцев в социальных сетях своими шутками.