ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"П'яні солдати відчувають себе героями": Данилко прокоментував звірства в Бучі

Новость на русском →
Середа 06 квітня 2022 11:36
"П'яні солдати відчувають себе героями": Данилко прокоментував звірства в Бучі Фото: Данилко обурений діями РФ (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

Андрій Данилко, що залишився в Києві у своїй квартирі на Хрещатику, весь час підтримує українців. Також артист прокоментував звірства російських військових у Бучі.

Його реакція з'явилася на відео в мережі.

"Коли я зайшов і побачив ці фотографії ... ці зав'язані руки людей. Я навіть не знаю що сказати. У мене був такий момент, коли я задумався, чим вони керуються. Зрозуміло, що вони десь заходять в будинок, нажираються цього алкоголю, якого вони не бачили, судячи з їх телефонних переговорів. Я дивлюся і думаю, що це якийсь стадний рефлекс", - сказав актор.

"Є якась одна сволота, яка типу "а тобі слабо?". Вони, ці п'яні солдати, починають знущатися з людей, тому що починають відчувати себе героями. Я був в жаху. Знову ж таки, коли Росія написала, що це все, зроблений Україною фейк", - доповнив він.

Виконавець додав, що бездіяльність росіян, які побоялися сказати правду про війну в Україні, робить їх винними в тому жаху, що відбувається.

"Наведу як приклад слова Джорджа Оруелла: "Люди, що обирають негідників, невдах, злочинців, злодіїв, не є жертвами. Вони є учасниками". Це абсолютно точне формулювання. Твоя бездіяльність варта життя. Як би там не ставилися", - сказав Андрій Михайлович.

Нагадаємо, що в цей важкий для всіх нас час Андрій продовжує давати інтерв'ю, підтримує українців в соціальних мережах своїми жартами.

Як ми писали раніше, Вакарчук, Дорн і Данилко звернулися до росіян із закликом припинити війну.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте LITE в Google News
Андрій Данилко
STYLER
Мобілізація в Україні: ухилянтів хочуть позбавляти громадянства
Мобілізація в Україні: ухилянтів хочуть позбавляти громадянства