Пять важных советов: врач рассказала, как не допустить похмелья после Нового года
Череда новогодних праздников! Куда тут без встреч с друзьями и родственниками и бокала шампанского или алкогольного коктейля?
Правда, после такого общения нередко на утро болит голова и возникает масса других неприятных симптомов похмелья.
Как избежать похмелья после употребления алкогольных напитков, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
"Алкоголь ослабляет нашу способность к детоксикации и иммунитет, поэтому все меры стоит направить на поддержку этих систем", – рассказала врач.
Некоторые таблетки лучше выпить до, а не после! (фото: pexels.com)
Как предупредить похмелье: советы, которые работают
- За 3-4 часа до застолья выпить аминокислоту N-ацетилцистеин в дозировке 600 мг. В аптеке это известный препарат от кашля АЦЦ. Она является прекурсором глутатиона – главного внутриклеточного антиоксиданта и детоксиканта. Если глутатиона будет в достаточном количестве, организм метаболизирует алкоголь так, как нужно.
- Можно использовать сорбенты за 1-2 часа до вечеринки, например, энтеросгель, модифицированный цитрусовый пектин... Не забывайте, что между приемом сорбентов и других препаратов должен быть промежуток времени.
- Цинк важен для работы фермента алкогольдегидрогеназы, который помогает расщеплять напитки с градусом. Женщинам – 30 мг, мужчинам – 50 мг однократно.
- Не пейте алкоголь натощак! Съешьте перед этим что-то белково-жировое, чтобы замедлить его всасывание.
- Не запивайте алкоголь соками, пепси и другими шипучими напитками, они ускоряют его всасывание. Чаще пейте чистую воду.
Не стоит пить алкоголь натощак (фото: pexels.com)⠀
И еще небольшой совет: алкоголь увеличивает аппетит, не теряйте контроль, а то и не заметите, как съедите намного больше, чем хотелось.
Как избавить от похмелья: если накануне все-таки переборщили
- Примите лимонную и янтарную кислоту. В аптеке есть препарат "Лимонтар", который содержит обе эти кислоты.
- Янтарная кислота способствует выведению из организма токсических веществ. Обычный аптечный вариант в дозировке 100 мг. Из-за того, что она воздействует на слизистую желудка, рекомендовано таблетку рассасывать, а не глотать целиком.
- Выпейте N-ацетилцистеин – в дозировке 600 мг.
- Магний – 400-600 мг.
- Костный бульон или уху из мелкой рыбы, они отлично снимают интоксикацию.
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