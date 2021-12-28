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П'ять важливих порад: лікар розповіла, як попередити похмілля

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Вівторок 28 грудня 2021 11:07
П'ять важливих порад: лікар розповіла, як попередити похмілля Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Низка новорічних свят! Куди тут без зустрічей з друзями і родичами і келиха шампанського або алкогольного коктейлю?

Правда, після такого спілкування нерідко на ранок болить голова і виникає маса інших неприємних симптомів похмілля.

Як уникнути похмілля після вживання алкогольних напоїв, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

"Алкоголь послаблює нашу здатність до детоксикації та імунітет, тому всі заходи варто спрямувати на підтримку цих систем", – розповіла лікар.

П'ять важливих порад: лікар розповіла, як попередити похмілляДеякі таблетки краще випити до, а не після! (фото: pexels.com)

Як попередити похмілля: поради, які працюють

  • За 3-4 години до застілля випити амінокислоту N-ацетилцистеїн в дозуванні 600 мг. В аптеці це відомий препарат від кашлю АЦЦ. Вона є прекурсором глутатіону, головного внутрішньоклітинного антиоксиданту і детоксиканта. Якщо глутатіону буде в достатній кількості, організм метаболізує алкоголь так, як потрібно.
  • Можна використовувати сорбенти за 1-2 години до вечірки, наприклад, ентеросгель, модифікований цитрусовий пектин... Не забувайте, що між прийомом сорбентів та інших препаратів повинен пройти проміжок часу.
  • Цинк важливий для роботи ферменту алкогольдегідрогенази, який допомагає розщеплювати напої з градусом. Жінкам – 30 мг, чоловікам – 50 мг одноразово.
  • Не пийте алкоголь натщесерце! З'їжте перед цим щось білково-жирове, щоб уповільнити його всмоктування.
  • Не запивайте алкоголь соками, пепсі та іншими шипучими напоями, вони прискорюють його всмоктування. Частіше пийте чисту воду.

П'ять важливих порад: лікар розповіла, як попередити похмілляНе варто пити алкоголь натщесерце (фото: pexels.com)

І ще невелика порада: алкоголь збільшує апетит, не втрачайте контроль, а то і не помітите, як з'їсте набагато більше, ніж хотілося.

Як позбавити від похмілля: якщо напередодні все ж переборщили

  1. Прийміть лимонну і бурштинову кислоту. В аптеці є препарат "Лимонтар", який містить обидві ці кислоти.
  2. Бурштинова кислота сприяє виведенню з організму токсичних речовин. Звичайний аптечний варіант в дозуванні 100 мг. Через те, що вона впливає на слизову шлунка, рекомендовано таблетку розсмоктувати, а не ковтати цілком.
  3. Випийте N-ацетилцистеїн – в дозуванні 600 мг.
  4. Магній – 400-600 мг.
  5. Кістковий бульйон або юшку з дрібної риби, вони відмінно знімають інтоксикацію.

Раніше нутриціолог розповіла, що найкраще їсти на обід, олужує організм.

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