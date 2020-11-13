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Пятница, 13-е может стать для них роковой: названы самые невезучие знаки Зодиака

Новина українською → Пятница 13 ноября 2020 10:05
Пятница, 13-е может стать для них роковой: названы самые невезучие знаки Зодиака Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи рассказали в гороскопе про три знака Зодиака, которых преследуют неудачи

Пятница, 13-е число пугает многих людей, некоторые наоборот считают это число своим талисманом. Астрологи приурочили к этому дню особенную подборку - про знаки Зодиака, которым по тем или иным причинам не везет в жизни.

Таких в зодиакальном круге всего три, и астрологи говорят, что они чаще остальных сталкиваются с неприятностями, либо же со сложностью воспринимают разные непростые ситуации, пишет КП в Украине.

Рак

Раки зачастую и сами считают себя невезучими. А все потому, что часто закрываются от идущего им навстречу счастью в своей безопасной норке. Астрологи рекомендуют Ракам чаще выходить из зоны комфорта, да и вообще выходить к людям. Эти заядлые домоседы часто предпочитают отсидеться вместо того, чтобы рискнуть и испытать удачу. И вряд ли они решатся сделать это, когда на календаре пятница, 13-е.

Козерог

Увы, Козероги - не самые удачливые люди на свете, потому что часто они слишком тревожны и слишком зациклены на своей проблеме. Есть такая пословица: "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет!" Но это не про Козерогов. Эти люди как раз пойдут в гору и при этом выберут самую крутую. А на прямом и сложном пути Козероги рискуют попросту не рассмотреть удачу, так как не поверят в нее, и попросту продолжат свой трудный путь. Они не любят перемены и спонтанность, поэтому пятница, 13-е зачастую их просто пугает.

Дева

Это еще один земной знак, который не привык получать все и сразу, а ожидания Дев порой слишком критичны, чтобы можно было притягивать везение и удачу. Представители этого знака могут оказаться не слишком проворными и быстрыми, когда надо, либо будут долго думать, прежде чем принять какое-то решение, не особенно будут доверять интуитивным подсказкам в нужный момент. Отсюда - и ускользающее хрупкое везение, которое так любит уверенность, позитивное мышление, радостный настрой и чувство юмора.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет удача в 2021 году.

Также таролог поделилась в таропрогнозе на неделю, каким знакам Зодиака повезет в любви.

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