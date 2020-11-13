П'ятниця, 13-е може стати для них фатальною: названі найневдачливіші знаки Зодіаку

Астрологи розповіли в гороскопі про три знака Зодіаку, яких переслідують невдачі

П'ятниця, 13-е число лякає багатьох людей, деякі, навпаки, вважають це число своїм талісманом. Астрологи приурочили до цього дня особливу добірку - про знаки Зодіаку, яким з тих чи інших причин не щастить у житті.

Таких в зодіакальному колі всього три, і астрологи кажуть, що вони частіше за інших стикаються з неприємностями, або ж зі складністю сприймають різні непрості ситуації, пише КП в Україні.

Рак

Раки часто і самі вважають себе невдахами. А все тому, що часто закриваються від щастя, що йде їм назустріч, у своїй безпечній нірці. Астрологи рекомендують Ракам частіше виходити із зони комфорту, та й взагалі виходити до людей. Ці завзяті домосіди часто вважають за краще відсидітися замість того, щоб ризикнути і випробувати удачу. І навряд чи вони наважаться зробити це, коли на календарі п'ятниця, 13-е.

Козеріг

На жаль, Козероги - не найщасливіші люди на світі, тому що часто вони дуже тривожні і занадто зациклені на своїй проблемі. Є така приказка: "розумний в гору не піде, розумний гору обійде!" Але це не про Козерогів. Ці люди підуть в гору і при цьому виберуть найкрутішу. А на прямому і складному шляху Козероги ризикують просто не розглянути удачу, бо не повірять у неї, і просто продовжать свій важкий шлях. Вони не люблять зміни і спонтанність, тому п'ятниця, 13-е часто їх просто лякає.

Діва

Це ще один земний знак, який не звик отримувати все й одразу, а очікування Дів часом занадто критичні, щоб можна було притягувати везіння і удачу. Представники цього знаку можуть виявитися не занадто моторними і швидкими, коли треба, або будуть довго думати, перш ніж прийняти якесь рішення, не особливо довіряти інтуїтивним підказкам у потрібний момент. Звідси - і крихке везіння, яке так любить впевненість, позитивне мислення, радісний настрій і почуття гумору.

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