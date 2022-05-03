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Радоница 2022: что можно и нельзя делать в этот день, как поминать умерших дома

Фото: Радоница 2022 (УНИАН)
Автор: Styler

В 2022 году церковь отмечает Радоницу во вторник 3 мая.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы - читайте в материале Lite.

Среди скорбных родительских суббот Радоница выделяется особым настроением, которое дарит ей особый статус в поминальном цикле. Обо всех почивших христианах – родных и незнакомых, церковь молится не со слезами утраты, а со светлой радостью.

Христос воскрес, а значит, воскреснет каждый верующий в него. Живые и мертвые воссоединятся в новых вечных телах и унаследуют Небесное царство. А до того есть время на горячую молитву за тех, кто не успел очистить душу от грехов за время земной жизни.

К сожалению, в этом году из-за войны людей просят не ходить на кладбища, так как это небезопасно для жизни.

Лучше в этом году помянуть усопших дома.

Как поминать усопших дома

Продолжить моление за усопших на Радоницу можно и дома. За поминальной трапезой нет места сильному опьянению и конфликтам. Часть еды полезно раздать нуждающимся от имени усопшего.

Если нет возможности посетить храм или кладбище, литию можно отслужить без священника, ее схему и молитвы легко найти в интернете. Об упокоении существуют канон и акафист. Их длительное чтение не должно стать досадным трудом. Если нет сил и желания, достаточно единственной искренней молитвы.

Название "Радоница" восходит к балтийскому слову "raudine", которое обозначает слезное моление за усопших.

Что запрещено на Радоницу

Над могилой нельзя ссориться, употреблять бранные слова, оскорблять память об усопшем, обсуждая его в негативном ключе.

Не стоит поминать близких, бездумно заплатив за записку в церкви. Лучше попросить об усопших своими словами, но от всего сердца.

Погодные приметы на Радоницу

  • Если в ночь будут заморозки, то урожай не будет богатым;
  • Если утром небо будет багряное, то день будет ветреным и дождливым;
  • Если вы увидите грачей в этот день, то лето будет теплым и солнечным;
  • Новолуние на Радоницу — к хорошему урожаю;
  • Если день выдался дождливым, то ждите добрых вестей;
  • Если умыться в праздник дождевой водой, то вы обретете красоту и здоровье на долгие годы.

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней.
Ранее мы сообщали, что в Украине отменили выходные на майские праздники.

Читайте также, о главных церковных праздниках мая 2022.

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