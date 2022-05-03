Радоница 2022: что можно и нельзя делать в этот день, как поминать умерших дома

Среди скорбных родительских суббот Радоница выделяется особым настроением, которое дарит ей особый статус в поминальном цикле. Обо всех почивших христианах – родных и незнакомых, церковь молится не со слезами утраты, а со светлой радостью.

Христос воскрес, а значит, воскреснет каждый верующий в него. Живые и мертвые воссоединятся в новых вечных телах и унаследуют Небесное царство. А до того есть время на горячую молитву за тех, кто не успел очистить душу от грехов за время земной жизни.

К сожалению, в этом году из-за войны людей просят не ходить на кладбища, так как это небезопасно для жизни.

Лучше в этом году помянуть усопших дома.

Как поминать усопших дома

Продолжить моление за усопших на Радоницу можно и дома. За поминальной трапезой нет места сильному опьянению и конфликтам. Часть еды полезно раздать нуждающимся от имени усопшего.

Если нет возможности посетить храм или кладбище, литию можно отслужить без священника, ее схему и молитвы легко найти в интернете. Об упокоении существуют канон и акафист. Их длительное чтение не должно стать досадным трудом. Если нет сил и желания, достаточно единственной искренней молитвы.

Название "Радоница" восходит к балтийскому слову "raudine", которое обозначает слезное моление за усопших.

Что запрещено на Радоницу

Над могилой нельзя ссориться, употреблять бранные слова, оскорблять память об усопшем, обсуждая его в негативном ключе.

Не стоит поминать близких, бездумно заплатив за записку в церкви. Лучше попросить об усопших своими словами, но от всего сердца.

Погодные приметы на Радоницу