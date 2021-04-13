Рамадан 2021: лучшие поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Рамадан в 2021 году для мусульман начался вечером в понедельник, 12 апреля. Священный месяц продлится до 12 мая. Строгий пост в Рамадан мусульмане встречают радостно. В этот день также принято поздравлять своих родных и близких.

Редакция Styler собрала для вас самые красивые поздравления с праздником. Подробней читайте ниже.

Поздравления в прозе

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Поздравляю со священным Рамаданом! Пусть в душе навсегда поселятся мир, гармония, радость и любовь. Пусть все молитвы будут услышаны и исполнены. Пусть в доме всегда живет спокойствие и умиротворение, а родные будут здоровы и счастливы!

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Всех мусульман поздравляю с праздником Рамадан! Пусть ваша вера всегда согревает душу, добро обволакивает сердце, а искренние и любящие люди всегда будут рядом!

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Поздравляю с наступлением Рамадана. Пусть в жизни будут крепкая вера, чистая любовь и долговечное счастье. Желаю сохранить всё то, чем дорожите и что цените. Удачных дней, добрых людей на жизненном пути и уважения окружающих.

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С Рамаданом! Пусть Аллах хранит Вас и всю Вашу семью, пусть процветает в доме благополучие, а каждый новый день будет полон побед и новых свершений. Поздравляю!

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От всей души поздравляю со светлым и радостным праздником Рамадана! Пусть никогда не оставит вас щедрость, радость, здоровье и забота Всевышнего. Желаю светлых, обильных, наполненных верой и молитвами дней и счастливой жизни.

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Поздравления в стихах

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Великий праздник Рамадан,

Священен он для мусульман,

Живи, молясь и не греша,

Пусть будет светлою душа!

Пусть будет счастье и покой,

Пусть радость льется в дом рекой,

Аллах от бед пусть защитит

И веру в сердце укрепит!

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Терпенья вам и процветания

В счастливый праздник Рамадан!

Пройти достойно испытание

Желаю искренне я вам.

Благословение Аллаха,

И пусть услышат небеса

Слова, что шепчите вы жарко,

Молитвенно подняв глаза.

Пусть будет в сердце откровение,

Для лучшей жизни вдохновение!

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Священный месяц Рамадан

Встречай душой открытой,

И пусть Аллахом будут все

Услышаны молитвы.

Желаю, чтобы дни поста

Несли душе покой,

Чтоб единение нашел

Ты сам с самим собой.

Пусть сердце полнится добром,

Пусть мир в семье царит,

Даст очищение Рамадан

И веру укрепит.

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Священный праздник Рамадан

Мир мусульманский отмечает,

Мы искренне всех мусульман

С днем этим важным поздравляем,

Желаем благ, побед, добра,

Смирения, покоя, счастья,

Молитва пусть поможет им,

Аллах хранит пусть от напастей!

***

Праздник этот важный

От Аллаха к нам пришел.

Знать о нём обязан каждый,

Душу чистить хорошо.

Рамадан - молитвы время,

А еще запрет на грех,

Ведь людское наше племя

О грехах узнало всех!

Как построить по Корану...

... он один такой для всех.

Рамадан залечит раны,

Усмирит от всех утех!

***

Поздравления в открытках

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