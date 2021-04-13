Рамадан 2021: найкращі привітання зі святом в прозі, віршах та листівках
Рамадан у 2021 році для мусульман почався увечері в понеділок, 12 квітня. Священний місяць триватиме до 12 травня. Строгий піст у Рамадан мусульмани зустрічають радісно. У цей день також заведено вітати своїх рідних та близьких.
Редакція Styler зібрала для вас найкрасивіші поздоровлення зі святом. Детальніше читайте нижче.
Поздоровлення в прозі
***
Вітаю зі священним Рамаданом! Нехай в душі назавжди оселяться мир, гармонія, радість і любов. Нехай всі молитви будуть почуті і виконані. Нехай у домі завжди живе спокій і умиротворення, а рідні будуть здорові і щасливі!
***
Всіх мусульман вітаю зі святом Рамадан! Нехай ваша віра завжди зігріває душу, добро огортає серце, а щирі і люблячі люди завжди будуть поруч!
***
Вітаю з настанням Рамадану. Нехай в житті буде міцна віра, чиста любов і довговічне щастя. Бажаю зберегти все те, чим дорожите і що цінуєте. Вдалих днів, добрих людей на життєвому шляху і поваги оточення.
***
З Рамаданом! Нехай Аллах береже Вас і всю Вашу родину, нехай процвітає у будинку добробут, а кожен новий день буде сповнений перемог та нових звершень. Вітаю!
***
Від усієї душі вітаю зі світлим і радісним святом Рамадан! Нехай ніколи не залишить вас щедрість, радість, здоров'я і турбота Всевишнього. Бажаю світлих, рясних, наповнених вірою та молитвами днів і щасливого життя.
***
Привітання у віршах
***
Велике свято Рамадан,
Священне для мусульман,
Живи, молячись і не грішачи,
Хай буде світлою душа!
Хай буде щастя і спокій,
Хай радість ллється в будинок річкою,
Аллах від бід нехай захистить
І зміцнить віру в серці!
***
Терпіння вам та процвітання
В щасливе свято Рамадан!
Пройти гідно випробування
Бажаю щиро я вам
Благословення Аллаха,
І нехай почують небеса
Слова, що шепчете ви жарко,
Молитовно піднявши очі.
Хай буде в серці одкровення,
Для кращого життя натхнення!
***
Священний місяць Рамадан
Зустрічай відкритою душею,
І нехай Аллахом будуть всі
Почуті молитви.
Бажаю, щоб дні посту
Несли душі спокій,
Щоб єднання знайшов
Ти сам з самим собою.
Хай серце повниться добром,
Хай мир в сім'ї панує,
Дасть очищення Рамадан
І зміцнить віру.
***
Священне свято Рамадан
Світ мусульманський відзначає,
Ми щиро всіх мусульман
З днем цим важливим вітаємо,
Бажаємо благ, перемог, добра,
Смирення, спокою, щастя,
Молитва нехай допоможе їм,
Аллах береже нехай від напастей!
***
Свято цей важливе
Від Аллаха до нас прийшло.
Знати про нього зобов'язаний кожен,
Душу чистити добре.
Рамадан - час молитви,
А ще заборона на гріх,
Адже людське наше плем'я
Про гріхи дізналося всіх!
Як побудувати по Корану...
... він такий один для всіх.
Рамадан залікує рани,
Втихомирить від всіх утіх!
***
Привітання в листівках
Листівки (lux.fm)
Нагадаємо, ми писали про те, коли в 2021 році будемо святкуватимуть Вербну неділю.
Раніше ми писали про те, коли у дітей розпочнуться шкільні канікули.