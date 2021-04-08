Рассекречено элитное жилье Брежневой и Меладзе в Киеве на миллионы долларов

Так, недавно Константин Меладзе приобрел новую пятикомнатную квартиру в новостройке Киева стоимостью около миллиона долларов. В то же время на его жену Веру Брежневу (в документах она до сих пор Киперман), зарегистрирована жилая недвижимость за 1,5 миллиона долларов.

Константину Меладзе принадлежат апартаменты на 206 квадратных метров. Жилье обошлось композитору в около 825 000 долларов. Вип-новостройка оснащена тренажеркой, кафешками, комнатой для переговоров, обустроенным местом для отдыха и другими удобствами.

Помимо этого в собственности Веры Брежневой есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске, а также пятикомнатная квартира в дореволюционном доме по улице Десятинная. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, такие роскошные апартаменты могут потянуть на полтора миллиона долларов.

Из коммерческих целей Константин в последнее время активно инвестирует в строительство и скупает квартиры в многоэтажках премиум класса на Печерске. Летом прошлого года он стал обладателем апартаментов в ЖК "Бульвар фонтанов" примерно за треть миллиона долларов. А несколько недель назад приобрел жилье в стеклянной башне "Скайлайн".

Также в собственности Константина - роскошный дом в городке Украинка по Обуховской трассе. В особняке три этажа, камин и музыкальная студия. А из "изюминок" собственный выход на залив Днепра, причал для яхт и теннисный корт.

Сейчас звездная пара живет на 3 страны: Украину, Россию и Италию. В одном из интервью Меладзе признался, что везде у них есть собственная недвижимость.

Когда же по делам пара прилетает в Киев, они останавливаются на Воздвиженке, в квартире Веры, стоимостью примерно 350 000 долларов.

Видео: Рассекречена элитная недвижимость Веры Брежневой и Константина Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли тайную свадьбу в Италии в 2015-м году после продолжительного романа, который держался в секрете. Ради экс-"ВИА Гры" продюсер оставил супругу Яну и троих детей, один из которых является аутистом.

Когда певице было 19 лет, она родила дочь Софию от бизнесмена Виталия Войченко, с которым была в гражданском браке. А в 2006-м вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана, сменила свою девичью фамилию Галушка на Киперман. 14 декабря 2009 года у них родилась дочь Сара, а в октябре 2012 года она сообщила о разводе с мужем.