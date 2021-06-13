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Разведенный Вакарчук "засветился" в компании девушек в луцком ресторане (фото)

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Луцк, Воскресенье 13 июня 2021 07:57
Разведенный Вакарчук "засветился" в компании девушек в луцком ресторане (фото) Фото: Святослав Вакарчук (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Владимир Костырин

Святослав Вакарчук развелся со своей женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни. Об этом лидер группы Океан Эльзы сообщил на своих страницах в соцсетях 12 июня.

Интересно, что в тот же день в Instargam появились фото, на которых украинский рок-идол позирует в компании молодых девушек в одном из ресторанов Луцка.

Конечно, никаким скандалом здесь даже не пахнет.

Дело в том, что 11 июня в Луцке состоялся концерт Вакарчука и Ко в рамках тура "Оранжерея". А уже после выступления музыкант решил, судя по всему, отдохнуть в живописном ресторане на крыше с летней террасой.

Там его "встретили" фанатки - девушки, которые тоже проводили время в этом заведении.

Вакарчук не смог отказать им в том, чтобы сделать несколько общих фотоснимков.

Разведенный Вакарчук &quot;засветился&quot; в компании девушек в луцком ресторане (фото)Разведенный Вакарчук &quot;засветился&quot; в компании девушек в луцком ресторане (фото)Разведенный Вакарчук &quot;засветился&quot; в компании девушек в луцком ресторане (фото)

Фото: Святослав Вакарчук в луцком ресторане в компании девушек (instagram.com/olyasmyk19)

Добавим, что эти фото были сделаны 11 июня, но выставлены в Instagram только на следующий день. И так совпало, что они появились как раз после заявления Вакарчука о его разводе.

Поэтому те юзеры, которые думают, что артист сразу после разрыва с Лялей Фонаревой "пустился во все тяжкие", - глубоко ошибаются.

Предлагаем вам также узнать историю любви Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой, а также насладиться их совместными фото, которые раньше мало кто видел.

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