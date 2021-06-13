Розлучений Вакарчук "засвітився" у компанії дівчат в луцькому ресторані (фото)

Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя. Про це лідер гурту Океан Ельзи повідомив на своїх сторінках у соцмережах 12 червня.

Цікаво, що того ж дня у Instargam з'явилися фото, на яких український рок-ідол позує у компанії молодих дівчат у одному з ресторанів Луцька.

Звісно, ніяким скандалом тут навіть не пахне.

Річ у тому, що 11 червня у Луцьку відбувся концерт Вакарчука і Ко у рамках туру "Оранжерея". А вже після виступу музикант вирішив, судячи з усього, відпочити у мальовничому ресторані на даху з літньою терасою.

Там його "перестріли" фанатки - дівчата, які теж проводили час у цьому закладі.

Вакарчук не зміг відмовити їм у тому, аби зробити кілька спільних фотознімків.

Фото: Святослав Вакарчук у луцькому ресторані в компанії дівчат (instagram.com/olyasmyk19)

Додамо, що ці фото були зроблені 11 червня, але виставлені у Instagram лише наступного дня. І так співпало, що вони з'явилися якраз після заяви Вакарчука про його розлучення.

Тому ті юзери, які думають, що артист відразу після розриву з Лялею Фонарьовою "пустився у всі тяжкі", - глибоко помиляються.