Разведенный Вакарчук "засветился" в компании девушек в луцком ресторане (фото)

Конечно, никаким скандалом здесь даже не пахнет.

Дело в том, что 11 июня в Луцке состоялся концерт Вакарчука и Ко в рамках тура "Оранжерея". А уже после выступления музыкант решил, судя по всему, отдохнуть в живописном ресторане на крыше с летней террасой.

Там его "встретили" фанатки - девушки, которые тоже проводили время в этом заведении.

Вакарчук не смог отказать им в том, чтобы сделать несколько общих фотоснимков.

Фото: Святослав Вакарчук в луцком ресторане в компании девушек (instagram.com/olyasmyk19)

Добавим, что эти фото были сделаны 11 июня, но выставлены в Instagram только на следующий день. И так совпало, что они появились как раз после заявления Вакарчука о его разводе.

Поэтому те юзеры, которые думают, что артист сразу после разрыва с Лялей Фонаревой "пустился во все тяжкие", - глубоко ошибаются.