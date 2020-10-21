Реал - Шахтер: все о дебюте чемпионов Украины в ЛЧ 2020

Реал и Шахтер встречаются в третий раз в Лиге чемпионов (коллаж РБК-Украина)

Прогноз букмекеров, составы команд, видео и все о матче Реал - Шахтер в рамках первого тура Лиги чемпионов 2020/2021

21 октября Реал принимает Шахтер в Мадриде в рамках первого тура Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Украинские фанаты могут смотреть матч в 19:55 по киевскому времени.

Сегодня мы собрали всю информацию, которую вам нужно знать про этот интереснейший поединок.

Видео матча Реал - Шахтер

Смотреть онлайн матч Реал - Шахтер можно в 19:55 на телеканале "Футбол 2". Кроме того, фанаты могут насладиться зрелищным противостоянием вполне легально и в Интернете - на платформах MEGOGO, OLL.TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV и других.

Состав Реала и Шахтера на матч

Как известно, украинский клуб отправился на игру без целого ряда ключевых футболистов, которые по разным причинам остались в Киеве. Так, например, главный тренер Шахтера Луиш Каштру не может рассчитывать на Николая Матвиенко, Сергея Кривцова, Тараса Степаненко, Виктора Коваленко, Алана Патрика, Тайсона и Жуниора Мораеса. Все эти футболисты не могут играть из-за травм, а также - коронавируса, который недавно вспыхнул в клубе.

Состав Шахтера на матч 21 октября

У Реала тоже есть проблемы. Так, на поле не появится капитан "галактикос" и сборной Испании, несомненный лидер команды Серхио Рамос, который получил незначительную травму накануне. Пропускают поединок также другие звезды мадридской команды: Азар, Едегор и Карвахаль. Вполне возможно, что Зинедин Зидан приберег этих игроков на матч против извечного соперника - каталонской Барселоны, с которой Реал проведет матч уже в ближайшие выходные.

Зато в заявку "сливочных" на матч попал наш вратарь Андрей Лунин, который имеет все шансы сыграть против своих партнеров по сборной Украины.

Состав Реала на матч 21 октября

Прогноз букмекеров

Букмекеры не верят в победу Шахтера в сегодняшнем матче. По прогнозам экспертов, украинская команда абсолютно не имеет шансов в противостоянии с мадридским клубом. Более того, букмекеры считают, что подопечные Луиша Каштру не способны даже свести матч к ничьей...

Одним из основных факторов футбольные эксперты называют то, что игроки Реала будут злыми после поражения в последнем туре чемпионата Испании (мадридский гранд уступил скромному Кадису со счетом 0:1). А горняки в то же время "не столь убедительны, как в прошлом сезоне".

"Есть опасения, что, если до перерыва Шахтер сможет более-менее противостоять хозяевам поля, то на второй тайм украинской команды не хватит", - отмечают специалисты.

Следовательно, на победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 12.0. На ничейный счет коэффициент тоже довольно высокий - 6.7. А вот поставив на Реал 100 грн, вы сможете получить всего 125.

Реал играет с Шахтером 21 октября

Интересные факты про Реал и Шахтер

Этот матч проходит без зрителей, но не на легендарном "Сантьяго Бернабеу", а на резервном стадионе "галактикос" "Альфредо Ди Стефано". Конечно, это не особо облегчает задачу для Шахтера.

Шахтер и Реал уже встречались на групповой стадии Лиги чемпионов. Это было 5 лет назад. Тогда испанцы разгромили "горняков" в Мадриде со счетом 4:0. В ответном матче, который проходил во Львове, тоже победили "сливочные". Но с менее болезненным для украинцев счетом - 3:4. Вот обзор того фантастического поединка, в котором Шахтеру не хватило совсем чуточку времени, чтобы вырвать ничью:

Вот так Шахтер едва не вырвал ничью у Реала в 2015-м

Реал в последних шести домашних матчах в Лиге чемпионов не выиграл пять раз: дважды сыграв в ничью и три проиграв.

В своей истории Шахтер встречался с испанскими клубами 25 раз. При этом украинский гранд победил лишь в пяти поединках.

Главный судья матча, серб Срджан Йованович, ни разу в своей карьере не пересекался ни с Шахтером, ни с Реалом.

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