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Реал - Шахтер: все о дебюте чемпионов Украины в ЛЧ 2020

Новина українською → Мадрид, Среда 21 октября 2020 08:08
Реал - Шахтер: все о дебюте чемпионов Украины в ЛЧ 2020 Реал и Шахтер встречаются в третий раз в Лиге чемпионов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Прогноз букмекеров, составы команд, видео и все о матче Реал - Шахтер в рамках первого тура Лиги чемпионов 2020/2021

21 октября Реал принимает Шахтер в Мадриде в рамках первого тура Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Украинские фанаты могут смотреть матч в 19:55 по киевскому времени.

Сегодня мы собрали всю информацию, которую вам нужно знать про этот интереснейший поединок.

Видео матча Реал - Шахтер

Смотреть онлайн матч Реал - Шахтер можно в 19:55 на телеканале "Футбол 2". Кроме того, фанаты могут насладиться зрелищным противостоянием вполне легально и в Интернете - на платформах MEGOGO, OLL.TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV и других.

Состав Реала и Шахтера на матч

Как известно, украинский клуб отправился на игру без целого ряда ключевых футболистов, которые по разным причинам остались в Киеве. Так, например, главный тренер Шахтера Луиш Каштру не может рассчитывать на Николая Матвиенко, Сергея Кривцова, Тараса Степаненко, Виктора Коваленко, Алана Патрика, Тайсона и Жуниора Мораеса. Все эти футболисты не могут играть из-за травм, а также - коронавируса, который недавно вспыхнул в клубе.

Реал - Шахтер: все о дебюте чемпионов Украины в ЛЧ 2020

Состав Шахтера на матч 21 октября

У Реала тоже есть проблемы. Так, на поле не появится капитан "галактикос" и сборной Испании, несомненный лидер команды Серхио Рамос, который получил незначительную травму накануне. Пропускают поединок также другие звезды мадридской команды: Азар, Едегор и Карвахаль. Вполне возможно, что Зинедин Зидан приберег этих игроков на матч против извечного соперника - каталонской Барселоны, с которой Реал проведет матч уже в ближайшие выходные.

Зато в заявку "сливочных" на матч попал наш вратарь Андрей Лунин, который имеет все шансы сыграть против своих партнеров по сборной Украины.

Реал - Шахтер: все о дебюте чемпионов Украины в ЛЧ 2020

Состав Реала на матч 21 октября

Прогноз букмекеров

Букмекеры не верят в победу Шахтера в сегодняшнем матче. По прогнозам экспертов, украинская команда абсолютно не имеет шансов в противостоянии с мадридским клубом. Более того, букмекеры считают, что подопечные Луиша Каштру не способны даже свести матч к ничьей...

Одним из основных факторов футбольные эксперты называют то, что игроки Реала будут злыми после поражения в последнем туре чемпионата Испании (мадридский гранд уступил скромному Кадису со счетом 0:1). А горняки в то же время "не столь убедительны, как в прошлом сезоне".

"Есть опасения, что, если до перерыва Шахтер сможет более-менее противостоять хозяевам поля, то на второй тайм украинской команды не хватит", - отмечают специалисты.

Следовательно, на победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 12.0. На ничейный счет коэффициент тоже довольно высокий - 6.7. А вот поставив на Реал 100 грн, вы сможете получить всего 125.

Реал - Шахтер: все о дебюте чемпионов Украины в ЛЧ 2020

Реал играет с Шахтером 21 октября

Интересные факты про Реал и Шахтер

  • Этот матч проходит без зрителей, но не на легендарном "Сантьяго Бернабеу", а на резервном стадионе "галактикос" "Альфредо Ди Стефано". Конечно, это не особо облегчает задачу для Шахтера.
  • Шахтер и Реал уже встречались на групповой стадии Лиги чемпионов. Это было 5 лет назад. Тогда испанцы разгромили "горняков" в Мадриде со счетом 4:0. В ответном матче, который проходил во Львове, тоже победили "сливочные". Но с менее болезненным для украинцев счетом - 3:4. Вот обзор того фантастического поединка, в котором Шахтеру не хватило совсем чуточку времени, чтобы вырвать ничью:

Вот так Шахтер едва не вырвал ничью у Реала в 2015-м

  • Реал в последних шести домашних матчах в Лиге чемпионов не выиграл пять раз: дважды сыграв в ничью и три проиграв.
  • В своей истории Шахтер встречался с испанскими клубами 25 раз. При этом украинский гранд победил лишь в пяти поединках.
  • Главный судья матча, серб Срджан Йованович, ни разу в своей карьере не пересекался ни с Шахтером, ни с Реалом.

Читайте также все о матче Динамо - Ювентус, который состоялся 20 октября и стал первым за четыре года поединком киевлян в группе Лиги чемпионов.

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