Реал - Шахтар: усе про дебют чемпіонів України у ЛЧ 2020

Прогноз букмекерів, склад команд, відео і все про матч Реал - Шахтар у рамках першого туру Ліги чемпіонів 2020/2021

21 жовтня Реал приймає Шахтар у Мадриді в рамках першого туру Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Українські фанати можуть дивитися матч о 19:55 за київським часом.

Сьогодні ми зібрали усю інформацію, яку вам потрібно знати про цей надцікавий поєдинок.

Відео матчу Реал - Шахтар

Дивитися онлайн матч Реал - Шахтар можна о 19:55 на телеканалі "Футбол 2". Крім того, фанати можуть насолодитися видовищним протистоянням цілком легально і в Інтернеті - на платформах MEGOGO, OLL.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV та інших.

Склад Реала і Шахтаря на матч

Як відомо, український клуб відправився на гру без цілого ряду ключових футболістів, які з різних причин залишилися у Києві. Так, наприклад, головний тренер Шахтаря Луіш Каштру не може розраховувати на Миколу Матвієнка, Сергія Кривцова, Тараса Степаненка, Віктора Коваленка, Алана Патріка, Тайсона і Жуніора Мораеса. Усі ці футболісти не можуть грати через травми, а також - коронавірусу, який нещодавно спалахнув у клубі.

Склад Шахтаря на матч 21 жовтня

У Реала також існують проблеми. Так, на полі не з'явиться капітан "галактікос" і збірної Іспанії, безсумнівний лідер команди Серхіо Рамос, який отримав незначну травму напередодні. Пропускають поєдинок також інші зірки мадридської команди: Азар, Едегор і Карвахаль. Цілком можливо, що Зінедін Зідан приберіг цих гравців на матч проти одвічного суперника - каталонської Барселони, з якою Реал проведе матч вже найближчими вихідними.

Зате у заявку "вершкових" на матч потрапив наш голкіпер Андрій Лунін, який має всі шанси зіграти проти своїх партнерів по збірній України.

Склад Реала на матч 21 жовтня

Прогноз букмекерів

Букмекери не вірять у перемогу Шахтаря у сьогоднішньому матчі. По прогнозам експертів, українська команда абсолютно не має шансів у протистоянні з мадридським клубом. Щобільше, букмекери вважають, що підопічні Луїша Каштру не спроможні навіть звести матч до нічиєї…

Одним з основних факторів футбольні експерти називають те, що гравці Реала будуть розлюченими після поразки в останньому турі чемпіонату Іспанії (мадридський гранд поступився скромному Кадісу з рахунком 0:1). А гірники в той самий час "не такі переконливі, як в минулому сезоні".

"Є побоювання, що, якщо до перерви Шахтар зможе більш-менш протистояти господарям поля, то на другий тайм української команди не вистачить", - зауважують спеціалісти.

Відтак на перемогу Шахтаря ставки приймаються з коефіцієнтом 12.0. На нічийний рахунок коефіцієнт теж доволі високий - 6.7. А ось поставивши на Реал 100 грн, ви зможете отримати всього 125.

Реал грає з Шахтарем 21 жовтня

Цікаві факти про Реал і Шахтар

Цей матч проходить без глядачів, але не на легендарному "Сантьяго Бернабеу", а на резервному стадіоні "галактікос" "Альфредо Ді Стефано". Звісно, це не особливо полегшує завдання для Шахтаря.

Шахтар і Реал уже зустрічалися на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це було 5 років тому. Тоді іспанці розгромили "гірників" у Мадриді з рахунком 4:0. У матч-відповіді, який проходив у Львові, теж тріумфували "вершкові". Але з менш болючим для українців рахунком - 3:4. Ось огляд того фантастичного поєдинку, у якому Шахтарю не вистачило ледь трохи часу, аби вирвати нічию:

Ось так Шахтар ледь не вирвав нічию у Реала у 2015-му

Реал в останніх шести домашніх матчах в Лізі чемпіонів не виграв п'ять разів: двічі зігравши у нічию та тричі - програвши.

У своїй історії Шахтар зустрічався з іспанськими клубами 25 разів. При цьому український гранд переміг лише у п’яти поєдинках.

Головний суддя матчу, серб Срджан Йованович, жодного разу у своїй кар’єрі не перетинався ні з Шахтарем, ні з Реалом.

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