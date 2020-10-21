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Реал - Шахтар: усе про дебют чемпіонів України у ЛЧ 2020

Новость на русском → Мадрид, Середа 21 жовтня 2020 08:08
Реал - Шахтар: усе про дебют чемпіонів України у ЛЧ 2020 Реал і Шахтар зустрічаються втретє у Лізі чемпіонів (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Прогноз букмекерів, склад команд, відео і все про матч Реал - Шахтар у рамках першого туру Ліги чемпіонів 2020/2021

21 жовтня Реал приймає Шахтар у Мадриді в рамках першого туру Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Українські фанати можуть дивитися матч о 19:55 за київським часом.

Сьогодні ми зібрали усю інформацію, яку вам потрібно знати про цей надцікавий поєдинок.

Відео матчу Реал - Шахтар

Дивитися онлайн матч Реал - Шахтар можна о 19:55 на телеканалі "Футбол 2". Крім того, фанати можуть насолодитися видовищним протистоянням цілком легально і в Інтернеті - на платформах MEGOGO, OLL.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV та інших.

Склад Реала і Шахтаря на матч

Як відомо, український клуб відправився на гру без цілого ряду ключових футболістів, які з різних причин залишилися у Києві. Так, наприклад, головний тренер Шахтаря Луіш Каштру не може розраховувати на Миколу Матвієнка, Сергія Кривцова, Тараса Степаненка, Віктора Коваленка, Алана Патріка, Тайсона і Жуніора Мораеса. Усі ці футболісти не можуть грати через травми, а також - коронавірусу, який нещодавно спалахнув у клубі.

Реал - Шахтар: усе про дебют чемпіонів України у ЛЧ 2020

Склад Шахтаря на матч 21 жовтня

У Реала також існують проблеми. Так, на полі не з'явиться капітан "галактікос" і збірної Іспанії, безсумнівний лідер команди Серхіо Рамос, який отримав незначну травму напередодні. Пропускають поєдинок також інші зірки мадридської команди: Азар, Едегор і Карвахаль. Цілком можливо, що Зінедін Зідан приберіг цих гравців на матч проти одвічного суперника - каталонської Барселони, з якою Реал проведе матч вже найближчими вихідними.

Зате у заявку "вершкових" на матч потрапив наш голкіпер Андрій Лунін, який має всі шанси зіграти проти своїх партнерів по збірній України.

Реал - Шахтар: усе про дебют чемпіонів України у ЛЧ 2020

Склад Реала на матч 21 жовтня

Прогноз букмекерів

Букмекери не вірять у перемогу Шахтаря у сьогоднішньому матчі. По прогнозам експертів, українська команда абсолютно не має шансів у протистоянні з мадридським клубом. Щобільше, букмекери вважають, що підопічні Луїша Каштру не спроможні навіть звести матч до нічиєї…

Одним з основних факторів футбольні експерти називають те, що гравці Реала будуть розлюченими після поразки в останньому турі чемпіонату Іспанії (мадридський гранд поступився скромному Кадісу з рахунком 0:1). А гірники в той самий час "не такі переконливі, як в минулому сезоні".

"Є побоювання, що, якщо до перерви Шахтар зможе більш-менш протистояти господарям поля, то на другий тайм української команди не вистачить", - зауважують спеціалісти.

Відтак на перемогу Шахтаря ставки приймаються з коефіцієнтом 12.0. На нічийний рахунок коефіцієнт теж доволі високий - 6.7. А ось поставивши на Реал 100 грн, ви зможете отримати всього 125.

Реал - Шахтар: усе про дебют чемпіонів України у ЛЧ 2020

Реал грає з Шахтарем 21 жовтня

Цікаві факти про Реал і Шахтар

  • Цей матч проходить без глядачів, але не на легендарному "Сантьяго Бернабеу", а на резервному стадіоні "галактікос" "Альфредо Ді Стефано". Звісно, це не особливо полегшує завдання для Шахтаря.
  • Шахтар і Реал уже зустрічалися на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це було 5 років тому. Тоді іспанці розгромили "гірників" у Мадриді з рахунком 4:0. У матч-відповіді, який проходив у Львові, теж тріумфували "вершкові". Але з менш болючим для українців рахунком - 3:4. Ось огляд того фантастичного поєдинку, у якому Шахтарю не вистачило ледь трохи часу, аби вирвати нічию:

Ось так Шахтар ледь не вирвав нічию у Реала у 2015-му

  • Реал в останніх шести домашніх матчах в Лізі чемпіонів не виграв п'ять разів: двічі зігравши у нічию та тричі - програвши.
  • У своїй історії Шахтар зустрічався з іспанськими клубами 25 разів. При цьому український гранд переміг лише у п’яти поєдинках.
  • Головний суддя матчу, серб Срджан Йованович, жодного разу у своїй кар’єрі не перетинався ні з Шахтарем, ні з Реалом.

Читайте також усе про матч Динамо - Ювентус, який відбувся 20 жовтня і став першим за чотири роки поєдинком киян у групі Ліги чемпіонів.

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