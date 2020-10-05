Редкий шанс изменить жизнь к лучшему: гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 октября предвещает множество событий для каждого из знаков Зодиака. Некоторым придется провести день в спокойствии и гармонии с собой, из которой будет буквально вырываться творческая энергия. Кому-то же придется бороться за своем место под солнцем и врываться в интенсивную рабочую неделю. Что приготовили звезды для всех знаков Зодиака на понедельник – читайте ниже.

Как сообщает СТБ, большинству знаков астрологи советуют бороться за свое счастье и не жалеть сил, даже если предыдущие попытки завершить начатое были не очень успешны.

Овен

Сегодня будет спокойный день. Давно у вас такого не было, правда? Наслаждайтесь! К вечеру появится даже свободное время для себя любимого!

Телец

Боритесь за справедливость, ведь вы способны добиться правды любой ценой. Чувство достоинства следует отстоять и дать понять, что вас обижать нельзя.

Близнецы

Близнецы чувствуют усталость. Это легко можно восполнить, посмотрев любимое кино, приготовив вкусный ужин и поговорив по душам. Дерзайте!

Рак

Раки, не рубите с плеча. После всего услышанного хочется оборвать любые связи. Но поверьте, завтра утром посмотрите на ситуацию с другой стороны. Лучше повремените с принятием любых решений.

Лев

Умерьте свой пыл, это сложно, но возможно. Хочется многое сказать, а может, даже доказать. Однако сегодня вас не услышат. Поэтому берегите нервы.

Дева

Попробуйте зарядить себя положительными эмоциями. Накануне важных жизненных перемен вы чувствуете страх. Это вполне объяснимо. Чтобы его избежать, приготовьтесь к новому.

Весы

Сейчас не время поддаваться своим эмоциям. Наоборот, будьте хладнокровны и непоколебимы. Чувствуете, что нужно поставить оппонента на место? Ставьте!

Скорпион

Скорпионам дается редкий шанс изменить жизнь к лучшему. Поэтому используйте все возможности по максимуму. Сегодня прислушивайтесь только к себе!

Стрелец

Стрельцам пока не стоит браться за новые дела, ничего хорошего из этого не получится. Отложите все на завтра! А сегодня отдохните как следует!

Козерог

Иногда, чтобы стать счастливым, нужно выйти из зоны своего комфорта. Об этом Козероги даже не задумывались. А пора бы.

Водолей

У Водолеев вероятны резкие перемены в карьере. Берите ситуацию под контроль. Это ваш шанс стать богаче в разы!

Рыбы

Рыбы знают, что они справятся с любыми испытаниями судьбы. Такой настрой нравится вселенной, поэтому она делает вас еще сильнее и устойчивее к проблемам.

Ранее мы публиковали денежный гороскоп на октябрь 2020 всем знакам Зодиака.