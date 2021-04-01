Решетник объявил о запуске "Холостяк. Дети": что кроется за громким заявлением
Ведущий популярного романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник объявил, что телеканал "СТБ" запускает детскую версии проекта, которая получила название "Холостяк. Дети".
Об этом телеведущий написал на своей странице в Instagram.
"Ура!!! Наконец это произошло!!! Мы запускаем новый проект "Холостяк. Дети". Это будет просто вау", - написал Решетник.
Он также добавил, что в шоу могут принимать участие дети в возрасте 7-12 лет. Анкету можно заполнить на сайте.
"И ваш ребенок обязательно найдет любовь!!!" - добавил ведущий.
Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Некоторые пользователи сети были удивлены форматом реалити-шоу, но все же поняли, что это первоапрельская шутка.
- Я надеюсь это не правда, с 1 апреля вас!!!!
- Я на секунду реально испугалась;
- А зачем ребенку любовь в 7?
- Надеюсь шутка, а то звучит бредово;
- Испугали;
- А я сначала поверила.
Стоит отметить, что люди уже ничему не удивляются. Ведь недавно в Украине был громкий скандал из-за малолетних блогеров, которые выставили в сеть свои фото, где они целуются, обнимаются и спят вместе, а потом заявили, что встречаются.
После этого с родителями детей провели беседу правоохранители. Аккаунты детей заблокировали в соцсетях, но потом их снова восстановили.
Напомним, Решетник показал, кто может стать героиней "Холостячки-2".