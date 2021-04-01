Решетник объявил о запуске "Холостяк. Дети": что кроется за громким заявлением

Об этом телеведущий написал на своей странице в Instagram .

"Ура!!! Наконец это произошло!!! Мы запускаем новый проект "Холостяк. Дети". Это будет просто вау", - написал Решетник.

Он также добавил, что в шоу могут принимать участие дети в возрасте 7-12 лет. Анкету можно заполнить на сайте.

"И ваш ребенок обязательно найдет любовь!!!" - добавил ведущий.

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Некоторые пользователи сети были удивлены форматом реалити-шоу, но все же поняли, что это первоапрельская шутка.

Я надеюсь это не правда, с 1 апреля вас!!!!

Я на секунду реально испугалась;

А зачем ребенку любовь в 7?

Надеюсь шутка, а то звучит бредово;

Испугали;

А я сначала поверила.

Стоит отметить, что люди уже ничему не удивляются. Ведь недавно в Украине был громкий скандал из-за малолетних блогеров, которые выставили в сеть свои фото, где они целуются, обнимаются и спят вместе, а потом заявили, что встречаются.

После этого с родителями детей провели беседу правоохранители. Аккаунты детей заблокировали в соцсетях, но потом их снова восстановили.