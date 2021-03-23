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Решетник показал, кто может стать героиней "Холостячки-2": гордость нашей страны

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 18:28
Решетник показал, кто может стать героиней "Холостячки-2": гордость нашей страны Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Роман Мирончук

Ведущий популярного романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник заявил, что украинская теннисистка Элина Свитолина могла бы стать героиней второго сезона "Холостячки".

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Кроме того, он также опубликовал фото вместе со спортсменкой и отметил, что рад тому, что его профессия позволяет знакомиться с выдающимися личностями.

Решетник показал, кто может стать героиней &quot;Холостячки-2&quot;: гордость нашей страны

Григорий Решетник с Элиной Свитолиной (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Элина Свитолина - легендарная спортсменка, гордость нашей страны! А еще очень скромная и простая в общении девушка! Именно это, считаю, и отличает настоящих чемпионок от просто спортсменов", - написал Решетник.

При этом он поинтересовался, не "Холостячка" ли Элина, намекая на второй сезон шоу, в которое ищут главную героиню.

Пользователи сети отметили, что было интересно увидеть Свитолину в новом шоу.

  • Да, было бы интересно;
  • Холостячка, но она заявлена на много турниров весной и летом. В ваш проект не пойдет;
  • И выглядит очень хорошо, так что пусть "бегают" за ней много мужчин, потому что женщины этого заслуживают.

Напомним, экс-героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заболела коронавирусом и теперь сидит дома на самоизоляции.

Ранее Ксения Мишина высказалась об участницах "Холостяк-11". Актриса призналась, что ее чувства после просмотра были неоднозначными.

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