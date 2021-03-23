Решетник показав, хто може стати героїнею "Холостячки-2": гордість нашої країни
Ведучий популярного романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник заявив, що українська тенісистка Еліна Світоліна могла б стати героїнею другого сезону "Холостячки".
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Крім того, він також опублікував фото разом зі спортсменкою і зазначив, що радий тому, що його професія дозволяє знайомитися з видатними особистостями.
Григорій Решетник з Еліною Світоліною (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
"Еліна Світоліна - легендарна спортсменка, гордість нашої країни! А ще дуже скромна і проста у спілкуванні дівчина! Саме це, вважаю, і відрізняє справжніх чемпіонок від просто спортсменів", - написав Решетник.
При цьому він поцікавився, чи не "Холостячка" Еліна, натякаючи на другий сезон шоу, в яке шукають головну героїню.
Користувачі мережі зазначили, що було цікаво побачити Світоліну в новому шоу.
- Так, було б цікаво;
- Холостячка, але вона заявлена на багато турнірів навесні і влітку. У ваш проєкт не піде;
- І виглядає дуже добре, так що нехай "бігають" за нею багато чоловіків, бо жінки цього заслуговують.
Нагадаємо, екс-героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина захворіла на коронавірус і тепер сидить вдома на самоізоляції.
Раніше Ксенія Мішина висловилася про учасниць "Холостяк-11". Актриса зізналася, що її почуття після перегляду були неоднозначними.