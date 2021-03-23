Решетник показав, хто може стати героїнею "Холостячки-2": гордість нашої країни

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram .

Крім того, він також опублікував фото разом зі спортсменкою і зазначив, що радий тому, що його професія дозволяє знайомитися з видатними особистостями.

Григорій Решетник з Еліною Світоліною (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Еліна Світоліна - легендарна спортсменка, гордість нашої країни! А ще дуже скромна і проста у спілкуванні дівчина! Саме це, вважаю, і відрізняє справжніх чемпіонок від просто спортсменів", - написав Решетник.

При цьому він поцікавився, чи не "Холостячка" Еліна, натякаючи на другий сезон шоу, в яке шукають головну героїню.

Користувачі мережі зазначили, що було цікаво побачити Світоліну в новому шоу.