Решетник показал, кто может стать героиней "Холостячки-2": гордость нашей страны

Ведущий популярного романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник заявил, что украинская теннисистка Элина Свитолина могла бы стать героиней второго сезона "Холостячки".
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Кроме того, он также опубликовал фото вместе со спортсменкой и отметил, что рад тому, что его профессия позволяет знакомиться с выдающимися личностями.
Григорий Решетник с Элиной Свитолиной (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
"Элина Свитолина - легендарная спортсменка, гордость нашей страны! А еще очень скромная и простая в общении девушка! Именно это, считаю, и отличает настоящих чемпионок от просто спортсменов", - написал Решетник.
При этом он поинтересовался, не "Холостячка" ли Элина, намекая на второй сезон шоу, в которое ищут главную героиню.
Пользователи сети отметили, что было интересно увидеть Свитолину в новом шоу.
Напомним, экс-героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заболела коронавирусом и теперь сидит дома на самоизоляции.
Ранее Ксения Мишина высказалась об участницах "Холостяк-11". Актриса призналась, что ее чувства после просмотра были неоднозначными.