Решетник показал, кто может стать героиней "Холостячки-2": гордость нашей страны

Кроме того, он также опубликовал фото вместе со спортсменкой и отметил, что рад тому, что его профессия позволяет знакомиться с выдающимися личностями.

Григорий Решетник с Элиной Свитолиной (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Элина Свитолина - легендарная спортсменка, гордость нашей страны! А еще очень скромная и простая в общении девушка! Именно это, считаю, и отличает настоящих чемпионок от просто спортсменов", - написал Решетник.

При этом он поинтересовался, не "Холостячка" ли Элина, намекая на второй сезон шоу, в которое ищут главную героиню.

Пользователи сети отметили, что было интересно увидеть Свитолину в новом шоу.