Быть в ресурсе: куда девается энергия и как ее восполнить

Проснулась и уже устала - знакомое состояние? Почему кто-то просыпается легко, с улыбкой и желанием жить, а кто-то перед сном мечтает о большем, но сил на реализацию вечно нет.

Нутрициолог Анна Елькина рассказала в Instagram о том, куда девается наша энергия и дала советы, как же ее восполнить.

1. Устраняем "утечки" энергии: хронический недосып и сон после 23. Организм не восстановился - утром силы на нуле

поздний плотный ужин - вместо восстановления организм занимается пищеварением - утром разбитость, отеки, тяжесть

отсутствие полезного завтрака и воды по утрам. Организму требуется "заправка бензином" для энергии с самого утра

затяжной стресс (ответственная работа, тревожный характер, проблемы в семье, частые переезды и т.д.). У тела не хватает ресурса, оно устало - подбираем витамины, травы и, при возможности, даем отдых. Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Смотрим глубже - в анализы: щитовидная железа

показатели железа

маркеры воспаления

патогенов - гельминты, бактерии, грибы, вирусы

состояние ЖКТ

кортизол, гормоны.

Мое мнение - здесь нужен специалист, кто грамотно расшифрует анализы и составит план оздоровления и возвращения энергии. Сами запутаетесь в информации. Натуропатия и нутрициология - это профессия, такая же как юрист, бухгалтер, слесарь и здесь нужен эксперт.



3. Наполняемся энергией: чистая вода в течение дня

разнообразие продуктов, правильное их сочетание и распределение в течение дня для максимальной энергии

полезные привычки для бодрости - каждую неделю вводим по одной. Доступны каждой и нужно лишь 5 минут времени

выпишите, что наполняет вас энергией ( ванна с солью, танцы, встреча с подругами, поход в лес, шоппинг, чай с имбирем...) и включите в расписание 2-3 раза в неделю Иллюстративное фото (pexels.com)