Бути в ресурсі: куди дівається енергія і як її повернути

Прокинулася і вже втомилася - знайомий стан? Чому хтось прокидається легко, з посмішкою і бажанням жити, а хтось перед сном мріє про більше, але сил на реалізацію вічно немає.

Нутриціолог Анна Єлькіна розповіла в Instagram про те, куди дівається наша енергія і дала поради, як же її заповнити.

1. Усуваємо "витоки" енергії: хронічний недосип і сон після 23. Організм не відновився - вранці сили на нулі

пізня щільна вечеря - замість відновлення організм займається травленням - вранці розбитість, набряки, тяжкість

відсутність корисного сніданку і води вранці. Організму потрібно "заправка бензином" для енергії з самого ранку

затяжний стрес (відповідальна робота, тривожний характер, проблеми в сім'ї, часті переїзди і т.д.). У тіла не вистачає ресурсу, воно втомилося - підбираємо вітаміни, трави і, при можливості, даємо відпочинок. Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Дивимося глибше - в аналізи: щитовидна залоза

показники заліза

маркери запалення

патогенів-гельмінти, бактерії, гриби, віруси

стан шлунково-кишкового тракту

кортизол, гормони.

Моя думка - тут потрібен фахівець, хто грамотно розшифрує аналізи і складе план оздоровлення та повернення енергії. Самі заплутаєтеся в інформації. Натуропатія і нутриціологія - це професія, така ж як юрист, бухгалтер, слюсар і тут потрібен експерт.



3. Наповнюємося енергією: чиста вода протягом дня

різноманітність продуктів, правильне їх поєднання і розподіл протягом дня для максимальної енергії

корисні звички для бадьорості - щотижня вводимо по одній. Доступні кожній і потрібно лише 5 хвилин часу

випишіть, що наповнює вас енергією ( ванна з сіллю, танці, зустріч з подругами, похід в ліс, Шопінг, чай з імбиром...) і включіть в розклад 2-3 рази на тиждень Ілюстративне фото (pexels.com)