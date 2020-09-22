Резко упадет температура и пойдут дожди: синоптики назвали дату сильного похолодания

Погода в Украине принесет дожди и похолодание совсем скоро

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и комфортной. Однако в первые дни октября начнется резкое похолодание и Украину накроют затяжные дожди. Синоптики рассказали, когда наступит холодная осень в разных областях.

По данным портала Gismeteo, на востоке страны теплая и сухая погода продержится до 3 октября. Ожидается постепенное снижение температуры от +26 до +21 градуса. После 3 октября температура упадет до +15 градусов, а с 6 октября начнутся дожди.

Карта погоды на месяц в Харькове

В южных областях теплая погода будет держаться немного дольше и небольшое снижение температуры ожидается только после 12 октября. До 4 октября дневная температура будет держаться в пределах +21 +23 градуса, после упадет до +17 +19 градусов, а уже после 12 октября ожидаются дожди и снижение температуры воздуха +15 +17 градусов.

Карта погоды на месяц в Одессе

В северной части страны снижение температуры воздуха ожидается после 3 октября. До 3 октября ожидается дневная температура в пределах +18 +23 градуса. После 2 октября синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры воздуха до +13 +15 градусов.

Карта погоды на месяц в Чернигове

На западе Украины дожди и грозы начнутся уже после 24 октября, однако температура воздуха +20 +23 градуса продержится до 2 октября. После 2 октября температура воздуха упадет до +12 +16 градусов, кроме того синоптики прогнозируют кратковременные дожди и ливни.

Карта погоды на месяц во Львове

В Киеве теплая и сухая погода продержится до 1 октября, ожидается от +22 до +26 градусов, а после этого в столице начнутся дожди, и температура воздуха начнет опускаться до +14 +17 градусов.

Карта погоды на месяц в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет бабье лето и синоптики рассказали, сколько оно продлится.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о резких перепадах температуры в Украине.