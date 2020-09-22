Різко впаде температура і підуть дощі: синоптики назвали дату сильного похолодання

Погода в Україні принесе дощі і похолодання зовсім скоро

Погода в Україні найближчими днями буде теплою і комфортною. Однак в перші дні жовтня почнеться різке похолодання й Україну накриють затяжні дощі. Синоптики розповіли, коли настане холодна осінь в різних областях.

За даними порталу Gismeteo, на сході країни тепла і суха погода протримається до 3 жовтня. Очікується поступове зниження температури від +26 до +21 градуса. Після 3 жовтня температура впаде до +15 градусів, а з 6 жовтня почнуться дощі.

Карта погоди на місяць у Харкові

У південних областях тепла погода буде триматися трохи довше і невелике зниження температури очікується тільки після 12 жовтня. До 4 жовтня денна температура триматиметься в межах +21 +23 градуси, після - впаде до +17 +19 градусів, а вже після 12 жовтня очікуються дощі та зниження температури повітря +15 +17 градусів.

Карта погоди на місяць в Одесі

У північній частині країни зниження температури повітря очікується після 3 жовтня. До 3 жовтня очікується денна температура в межах +18 +23 градуси. Після 2 жовтня синоптики прогнозують дощі та зниження температури повітря до +13 +15 градусів.

Карта погоди на місяць у Чернігові

На заході України дощі та грози почнуться вже після 24 жовтня, однак температура повітря +20 +23 градуси протримається до 2 жовтня. Після 2 жовтня температура повітря впаде до +12 +16 градусів, крім того, синоптики прогнозують короткочасні дощі та зливи.

Карта погоди на місяць у Львові

У Києві тепла і суха погода протримається до 1 жовтня, очікується від +22 до +26 градусів, а після цього в столиці почнуться дощі, і температура повітря почне опускатися до +14 +17 градусів.

Карта погоди на місяць у Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде бабине літо і синоптики розповіли, скільки воно триватиме.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про різкі перепади температури в Україні.