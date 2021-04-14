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Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 10:09
Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021 Прически в духе 70-х - в тренде (фото: instagram.com/kaiagerber)
Автор: Lite

Полноценный и завершенный образ сложно представить без стильной стрижки и укладки. Все большие обороты в 2021 набирает тренд на естественность: простые прически, которые можно сделать в считанные минуты, но есть и другие интересные тенденции.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самал Сан.

Она показала своим фолловерам примеры главных трендов причесок и укладок в 2021 году.

Самые трендовые укладки 2021

  • В духе 70-х

Прикорневой объем, челка плавно переходит в волосы - прически и укладки в стиле 70-х будут актуальными в этом году. Такие укладки выбирают знаменитости: Кайя Гербер, Сьюки Вотерхаус и другие.

Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021

  • Кудри и волны

Естественные, натуральные кудри, вьющиеся натуральные волосы в любой длине без никакой укладки в этом году в тренде. Если вам повезло с кудряшками, то после душа можно просто подсушить волосы полотенцем - и вы готовы к вечеринке!

Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021

  • Яркий акцент

Этот тренд держится уже несколько лет, в этом году он по-прежнему актуален, так что не спешите закрашивать свое колорирование в однотонное "полотно". Для тех, кто только раздумывает над таким окрашиванием: выбирайте яркие контрастные цвета для прядей, которые бросаются и привлекают внимание.

Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021

  • Пучок

Пучок тоже перекочевал из прошлых сезонов, но опустился ниже и стал гладким и даже глянцевым, никакой небрежности, все "очень офицально". Также можно делать пучок из кос, как показано на коллаже.

Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021

  • Аксессуары

Что касается украшений для волос, на смену акцентным заколкам приходят платки, косынки и яркие объемные банты. Эти аксессуары можно носить как с хвостом или косой, так и на распущенные волосы.

Яркий акцент, 70-е и натуральность: главные тренды укладок и причесок 2021

Стильные прически и укладки 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

Напомним, Андре Тан показал, какие базовые сумки и обувь стоит выбирать: откажитесь от ненужых покупок.

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