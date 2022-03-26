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Роднянский объяснил, почему Украина победит Россию: "посмотрите внимательно на эти фото"

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 15:22
Роднянский объяснил, почему Украина победит Россию: "посмотрите внимательно на эти фото" Фото: Александо Роднянский уверен в победе Украины в войне (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Александр Роднянский уверен, что Украина вскоре победит в войне, которую начала Россия против нее.

Об этом основатель канала "1+1" написал в Instagram.

"Я верю, что Украина победит. По двум причинам. Во-первых, на стороне украинцев правда. Звучит наивно, но это помогает с мотивацией", - написал Александр.

"Российские войска сражаются просто потому, что им приказали. А украинцы бьются за свои дома, за свои семьи, за свою страну. И что особо важно - за свое будущее", добавил он.

По словам Роднянского, люди знают, что после победы Украина превратится в преуспевающую европейскую демократическую страну, а украинцы станут свободными гражданами благополучной страны.

"Во-вторых, моя уверенность исходит из факта поддержки Украины всем миром. Сразу прошу телезомби спорить не со мной, а со 141-й страной мира, осудившими российскую агрессию на Генассамблее ООН. И даже с 38-ю странами, воздержавшимися при голосовании. Потому что все они, включая Китай, поддерживают территориальную целостность Украины", - считает режиссер.

Роднянский опубликовал в соцсети фотографию, под которой объяснил, почему именно украинцы победят.

Роднянский объяснил, почему Украина победит Россию: &quot;посмотрите внимательно на эти фото&quot;Украинского мальчика оперирует хирург в Израиле (фото: instagram.com/alexander.rodnyansky)

"Посмотрите внимательно на эти фотографии. Украинского мальчика оперирует израильский детский хирург в полевом госпитале в Украине. Оперирует в очках HoloLens, через которые завотделением в израильской детской клинике наблюдает по спутнику за ходом операции", - написал он.

"И в эту минуту думаешь о том, как могли быть использованы огромные деньги, которые выброшены на агрессивную войну. На убийство людей. На убийство будущего. Но в Украине это будущее наступит. И скоро", - резюмировал Роднянский.

Напомним, что Лобода спустя месяц назвала Россию агрессором.

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