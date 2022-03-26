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Роднянський пояснив, чому Україна переможе Росію: "подивіться уважно на ці фото"

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Субота 26 березня 2022 15:22
Роднянський пояснив, чому Україна переможе Росію: "подивіться уважно на ці фото" Фото: Александо Роднянський впевнений у перемозі України у війні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Олександр Роднянський впевнений, що Україна незабаром переможе у війні, яку розпочала Росія проти неї.

Про це засновник каналу "1+1" написав у Instagram.

"Я вірю, що Україна переможе. З двох причин. По-перше, на боці українців правда. Звучить наївно, але це допомагає з мотивацією", - написав Олександр.

"Російські війська б'ються просто тому, що їм наказали. А українці б'ються за свої будинки, за свої сім'ї, за свою країну. І що особливо важливо - за своє майбутнє", додав він.

За словами Роднянського, люди знають, що після перемоги Україна перетвориться на процвітаючу європейську демократичну країну, а українці стануть вільними громадянами благополучної країни.

"По-друге, моя впевненість виходить з факту підтримки України всім світом. Відразу прошу телезомбі сперечатися не зі мною, а зі 141-ю країною світу, які засудили російську агресію на Генасамблеї ООН. І навіть з 38-ма країнами, що утрималися при голосуванні. Тому що всі вони, включаючи Китай, підтримують територіальну цілісність України", - вважає режисер.

Роднянський опублікував у соцмережі фотографію, під якою пояснив, чому саме українці переможуть.

Роднянський пояснив, чому Україна переможе Росію: &quot;подивіться уважно на ці фото&quot;Українського хлопчика оперує хірург в Ізраїлі (фото: instagram.com/alexander.rodnyansky)

"Подивіться уважно на ці фотографії. Українського хлопчика оперує Ізраїльський дитячий хірург у польовому госпіталі в Україні. Оперує в окулярах HoloLens, через які заввідділенням в ізраїльській дитячій клініці спостерігає по супутнику за ходом операції", - написав він.

"І в цю хвилину думаєш про те, як могли бути використані величезні гроші, які викинуті на агресивну війну. На вбивство людей. На вбивство майбутнього. Але в Україні це майбутнє настане. І скоро", - резюмував Роднянський.

Нагадаємо, що Лобода через місяць назвала Росію агресором.

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