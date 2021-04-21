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Роллер для массажа, как в Instagram: косметолог рассказала, нужен ли он на самом деле

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 19:07
Роллер для массажа, как в Instagram: косметолог рассказала, нужен ли он на самом деле Нужен ли такой на самом деле (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Нефритовый и кварцевый роллер, которые так хвалят бьюти-блогеры на просторах Instagram, на самом деле может стать незаменимой штучкой для ухода за лицом. Особенно он подойдет определенному типу людей.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

Косметолог подчеркнула, что этот роллер эффективен при отеках по утрам (лимфодренаж, помогает вывести токсины и излишнюю жидкость). А вечером он помогает расслабить мышцы лица.

"Фишка в том, что камень для роллеров (нефрит, кварц) можно очень быстро нагреть и очень быстро охладить, получая от массажа разный эффект. Нет большой разницы, будет роллер из нефрита или кварца. Механизм работы один", - рассказала Фокси.

Роллер для массажа, как в Instagram: косметолог рассказала, нужен ли он на самом деле

Роллер поможет расслабиться по вечерам (фото: instagram.com/foxy_esthetique)

Нагреть: для тонизирующего массажа

Если пройтись роллером по тканевой маске, сыворотке, маслу, крему, вы сделаете расслабляющий / тонизирующий массаж, и немного улучшите впитывание средства. В этом случае его лучше заранее слегка нагреть в теплой воде.

Охладить: от отеков⠀

Чтобы убрать отеки, заранее охладите роллер в холодильнике.

Кому особенно нужен такой роллер⠀

"Людям, склонным к отекам, и ощущающим напряженность в мышцах. Теоретически, его можно использовать и на сухой коже, но я предпочитаю по сывороткам или тканевым маскам (последние я использую только для этой цели)", - рассказала Яна.

Напомним, нутрициолог дала список продуктов, которые провоцирую целлюлит: просто не ешьте этого - и кожа будет гладкой.

Читайте также, как избавиться от черных точек на лице, особенно актульно людям с жирной кожей.

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