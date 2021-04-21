Роллер для массажа, как в Instagram: косметолог рассказала, нужен ли он на самом деле

Нефритовый и кварцевый роллер, которые так хвалят бьюти-блогеры на просторах Instagram, на самом деле может стать незаменимой штучкой для ухода за лицом. Особенно он подойдет определенному типу людей.

Косметолог подчеркнула, что этот роллер эффективен при отеках по утрам (лимфодренаж, помогает вывести токсины и излишнюю жидкость). А вечером он помогает расслабить мышцы лица.

"Фишка в том, что камень для роллеров (нефрит, кварц) можно очень быстро нагреть и очень быстро охладить, получая от массажа разный эффект. Нет большой разницы, будет роллер из нефрита или кварца. Механизм работы один", - рассказала Фокси.

Роллер поможет расслабиться по вечерам (фото: instagram.com/foxy_esthetique)

Нагреть: для тонизирующего массажа

Если пройтись роллером по тканевой маске, сыворотке, маслу, крему, вы сделаете расслабляющий / тонизирующий массаж, и немного улучшите впитывание средства. В этом случае его лучше заранее слегка нагреть в теплой воде.

Охладить: от отеков⠀

Чтобы убрать отеки, заранее охладите роллер в холодильнике.

Кому особенно нужен такой роллер⠀

"Людям, склонным к отекам, и ощущающим напряженность в мышцах. Теоретически, его можно использовать и на сухой коже, но я предпочитаю по сывороткам или тканевым маскам (последние я использую только для этой цели)", - рассказала Яна.