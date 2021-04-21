Роллер для масажу, як в Instagram: косметолог розповіла, чи потрібен він насправді

Нефритовий та кварцовий ролер, які так хвалять б'юті-блогери на просторах Instagram, насправді може стати незамінною штучкою для догляду за обличчям. Особливо він підійде певному типові людей.

Косметолог підкреслила, що цей ролер ефективний при набряках вранці (лімфодренаж, допомагає вивести токсини і зайву рідину). А ввечері він допомагає розслабити м'язи обличчя.

"Фішка в тому, що камінь для ролерів (нефрит, кварц) можна дуже швидко нагріти і дуже швидко охолодити, отримуючи від масажу різний ефект. Немає великої різниці, буде ролер з нефриту або кварцу. Механізм роботи один", - розповіла Фоксі.

Роллер допоможе розслабитися вечорами (фото: instagram.com/foxy_esthetique)

Нагріти: для тонізуючого масажу

Якщо пройтися ролером по тканинній масці, сироватці, маслу, кремові, ви зробите розслабляючий / тонізуючий масаж, і трохи поліпшите вбирання засобу. В цьому випадку його краще заздалегідь злегка нагріти в теплій воді.

Охолодити: від набряків⠀

Щоб прибрати набряки, заздалегідь охолодіть ролер в холодильнику.

Кому особливо потрібен такий роллер⠀

"Людям, схильним до набряків, і тим, що відчувають напруженість в м'язах. Теоретично, його можна використовувати і на сухій шкірі, але я віддаю перевагу сироваткам або тканинним маскам (останні я використовую тільки для цієї мети)", - розповіла Яна.