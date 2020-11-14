Романтические приключения и неожиданности: гороскоп для всех знаков на 14-15 ноября

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака на выходных, 14 и 15 ноября

Гороскоп на ноябрь 2020 года говорит о том, что последний осенний месяц станет периодом кардинальных перемен и неожиданностей. Возможны напряженные дни, принятие кардинальных решений, смена работы и даже разрыв отношений.

Астрологи рассказали, что ждет на выходных, 14 и 15 ноября все знаки Зодиака и кому звезды сулят романтические приключения. Об этом пишет издание Ks-yanao.

Овен

Разделите свои выходные по важности дел. В субботу у вас будет романтическое настроение и свидание, а в воскресенье постарайтесь выйти в люди, пообщаться с друзьями. Не сорите деньгами и не торопитесь в своих действиях – пусть все складывается, само собой.

Телец

Отодвиньте все важные дела и просто отдохните эти два дня. Беззаботное времяпровождение поможет вам вернуть силы и энергию, освободит от переживаний и даст заряд свежести. Постарайтесь не оставаться в одиночестве. Если вдруг окажетесь в зоне конфликта – идите на уступки.

Близнецы

Суббота подходит для активных дел и постарайтесь все запланированное завершить до вечера, так как в воскресенье вы будете хотеть только одного – чтобы вас оставили в покое. Ожидается активность в любовной сфере – не пропустите сигналы от противоположного пола. Будьте предельно осторожны с людьми, которые появились в вашей жизни недавно.

Рак

Проведите время на нейтральной территории, так как дома у вас назревает конфликт. Очень важно будет снизить накал страстей и, если сбежать будет некуда – найдите полезное занятие. Сходите с любимым человеком в магазин и купите подарок – себе и ему. Если придется принимать важное решение, то не доверяйте интуиции, а взвесьте все хорошенько.

Лев

Посвятите на выходных время своим близким, проведайте друзей или родственников. Общение с ними вам принесет массу удовольствия. Не ходите по магазинам в эти выходные – покупки будут неудачными. В воскресенье постарайтесь увидеться с друзьями, а в субботу запланируйте уборку.

Дева

Сделайте выводы о последних ситуациях в вашей жизни и тщательно проанализируйте, что идет не так. Возможна романтическая встреча с продолжением и развитие этих отношений будет чувственным. Дайте выход своим эмоциям и энергии, иначе вам грозит огромный взрыв.

Весы

Посвятите время себе, но не переборщите – изменение прически допускается, а вот гардероб не трогайте. Избегайте толпы и многолюдных мероприятий – можете остаться без кошелька. Не соглашайтесь на заманчивые предложения, которые не очень внушают доверие. Постарайтесь не критиковать действия и слова близких людей.

Скорпион

Уделите внимание старым знакомым и друзьям на этих выходных. Будьте осторожны с романтическими волнами, которые могут проявиться внезапно. Постарайтесь узнать, что за человек рядом с вами, будьте осторожны. Не лишним будет ответственность в рационе питания – проверяйте то, что собираетесь съесть.

Стрелец

Отложите все домашние дела и ремонт. Не тратьте деньги и не давайте в долг. Посвятите выходные прогулкам на свежем воздухе с приятными людьми. Возможно в вашем окружении есть человек, который давно вам послан судьбой. Если погода не летная, а компании погулять нет – посмотрите хороший фильм.

Козерог

Поговорите по душам с близким человеком, ему нужна ваша поддержка и доброе слово. Не спешите вываливать все свои переживания в ответ – сил вас утешить может не хватить. Покупки на выходных будут удачными. Будьте осторожны в общении с родственниками и следите за тем, что говорите вслух.

Водолей

Самое время подумать о своем будущем и составить планы до конца года. Приготовьтесь к тому, что работать придется много. Влюбленные могут перевести отношения на новый уровень, но не стоит об этом делиться с друзьями в ближайшее время, опасайтесь завистников. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие и расслабление.

Рыбы

Ждите в гости родных или близких друзей, запасайтесь сладостями и создайте уютную обстановку. Одиноких Рыб ожидает страстный роман. Старые дела отложите на потом, новые не начинайте. Активность стоит снизить, но прекращать полностью не рекомендуется.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиаки, которым обязательно повезет в декабре.