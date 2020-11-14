Романтичні пригоди і несподіванки: гороскоп для всіх знаків на 14-15 листопада

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку на вихідні, 14 і 15 листопада

Гороскоп на листопад 2020 року говорить про те, що останній осінній місяць стане періодом кардинальних змін та несподіванок. Можливі напружені дні, прийняття кардинальних рішень, зміна роботи та навіть розрив відносин.

Астрологи розповіли, що чекає на вихідні, 14 і 15 листопада всі знаки Зодіаку і кому зірки обіцяють романтичні пригоди. Про це пише видання Ks-yanao.

Овен

Розділіть свої вихідні за важливістю справ. В суботу у вас буде романтичний настрій і побачення, а в неділю постарайтеся вийти в люди, поспілкуватися з друзями. Не смітіть грошима і не поспішайте у своїх діях – нехай все складається, само собою.

Телець

Відсуньте всі важливі справи та просто відпочиньте ці два дні. Безтурботне проведення часу допоможе вам повернути сили та енергію, звільнить від переживань і дасть заряд свіжості. Намагайтеся не залишатися наодинці. Якщо раптом опинитеся в зоні конфлікту – йдіть на поступки.

Близнюки

Субота підходить для активних справ і постарайтеся все заплановане завершити до вечора, оскільки в неділю ви будете хотіти тільки одного – щоб вас залишили в спокої. Очікується активність в любовній сфері – не пропустіть сигнали від протилежної статі. Будьте гранично обережні з людьми, які з'явилися у вашому житті недавно.

Рак

Проведіть час на нейтральній території, через те, що вдома у вас назріває конфлікт. Дуже важливо буде знизити загострення пристрастей і, якщо втекти нікуди – знайдіть корисне заняття. Сходіть з коханою людиною в магазин і купіть подарунок – собі і їй. Якщо доведеться приймати важливе рішення, то не довіряйте інтуїції, а зважте всі гарненько.

Лев

Присвятіть на вихідних час своїм близьким, відвідайте друзів або родичів. Спілкування з ними принесе вам масу задоволення. Не ходіть по магазинах у ці вихідні – покупки будуть невдалими. У неділю постарайтеся побачитися з друзями, а в суботу заплануйте прибирання.

Діва

Зробіть висновки про останні ситуації у вашому житті та ретельно проаналізуйте, що йде не так. Можлива романтична зустріч з продовженням і розвиток цих відносин буде чуттєвою. Дайте вихід своїм емоціям і енергії, інакше вам загрожує величезний вибух.

Терези

Присвятіть час собі, але не переборщіть – зміна зачіски допускається, а ось гардероб не чіпайте. Уникайте натовпу і багатолюдних заходів – можете залишитися без гаманця. Не погоджуйтеся на привабливі пропозиції, які не дуже вселяють довіру. Намагайтеся не критикувати дії та слова близьких людей.

Скорпіон

Приділіть увагу старим знайомим і друзям на цих вихідних. Будьте обережні з романтичними хвилями, які можуть проявитися раптово. Постарайтеся дізнатися, що за людина поруч з вами, будьте обережні. Не зайвою буде відповідальність у раціоні харчування – перевіряйте те, що збираєтеся з'їсти.

Стрілець

Відкладіть всі домашні справи та ремонт. Не витрачайте гроші та не давайте в борг. Вихідні присвятіть прогулянкам на свіжому повітрі з приємними людьми. Можливо в вашому оточенні є людина, яка давно вам послана долею. Якщо погода не льотна, а компанії погуляти нема – подивіться хороший фільм.

Козоріг

Поговоріть відверто з близькою людиною, їй потрібна ваша підтримка і добре слово. Не поспішайте вивалювати всі свої переживання у відповідь – сил вас втішити може не вистачити. Покупки на вихідних будуть вдалими. Будьте обережні в спілкуванні з родичами й стежте за тим, що говорите вголос.

Водолій

Саме час подумати про своє майбутнє і скласти плани до кінця року. Приготуйтеся до того, що працювати доведеться багато. Закохані можуть перевести відносини на новий рівень, але не варто про це ділитися з друзями найближчим часом, остерігайтеся заздрісників. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення і розслаблення.

Риби

Чекайте в гості рідних чи близьких друзів, запасайтеся солодощами та створіть затишну обстановку. Самотніх Риб чекає пристрасний роман. Старі справи відкладіть на потім, нові не починайте. Активність варто знизити, але припиняти повністю не рекомендується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаки, яким обов'язково пощастить у грудні.