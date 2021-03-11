Роскошный особняк Тины Кароль под Киевом показали на видео

Тина Кароль владеет двухэтажным загородным домом, который расположен на территории села Зазимье неподалеку от Киева. Судя по видео, снятом с квадрокоптера, певица решила расширить территорию вокруг особняка.

Об этом сообщает Страна.

Известно, что площадь дома составляет около 350 метров квадратных.

Село Зазимье расположено в менее десяти километров от столичного района Троещина, рядом - речка Десна. Ныне населенный пункт активно застраивается, а когда-то здесь было спокойнее.

В коттедже Тина Кароль живет со своим 12-летним сыном Вениамином. Дом обустроен кухней с панорамными окнами, тренажерным залом.

Помимо прочего на территории коттеджа обустроена репетиционная база, чтобы певица могла работать в любое удобное время.

На заднем дворе есть отдельная зона для отдыха, футбольное поле и красивый сад, за которым певица любит ухаживать лично.

В одном из интервью певица признавалась, что обустроила дом так, как хотел бы ее муж Евгений Огир. Супруг артистки умер в 2013-м от рака желудка.

Как выглядит особняк Тины Кароль под Киевом (видео: Страна)