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Розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом показали на відео

Новость на русском → Київська область, Четвер 11 березня 2021 14:20
Розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом показали на відео Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Світлана Мащенко

Тіна Кароль володіє двоповерховим заміським будинком, який розташований на території села Зазим'є неподалік від Києва. Судячи з відео, знятому з квадрокоптера, співачка вирішила розширити територію навколо особняка.

Про це повідомляє Страна.

Відомо, що площа будинку складає близько 350 метрів квадратних.

Село Зазим'я розташоване в менше ніж десять кілометрів від столичного району Троєщина, поруч - річка Десна. Нині населений пункт активно забудовується, а колись тут було спокійніше.

В котеджі Тіна Кароль живе зі своїм 12-річним сином Веніаміном. Будинок облаштований кухнею з панорамними вікнами, тренажерним залом.

Крім іншого на території котеджу облаштована репетиційна база, щоб співачка могла працювати в будь-який зручний час.

На задньому дворі є окрема зона для відпочинку, футбольне поле і гарний сад, за яким співачка любить доглядати особисто.

В одному з інтерв'ю співачка зізнавалася, що облаштувала будинок так, як хотів би її чоловік Євген Огір. Чоловік артистки помер у 2013-му від раку шлунка.

Як виглядає особняк Тіни Кароль під Києвом (відео: Країна)

Зазначимо, що Тіна Кароль нещодавно купила чотири гектари в Карпатах і збирається побудувати там будинок. Співачка каже, що свого успіху і доходів не соромиться, адже справно платить податки, і не збирається ховатися від сусідів.

Також ми писали, що ЗМІ розсекретили шикарний особняк Софії Ротару в сосновому гаю під Києвом. Там народна артистка провела багато часу під час карантину.

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