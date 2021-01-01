Ротару показала роскошную квартиру в Киеве с люстрой из кристаллов Swarovski

73-летняя София Ротару встретила Новый 2021 год в тесном семейном кругу в роскошной квартире в центре Киева. В гости к народной артистке пришли самые близкие, чтобы разделить праздник за столом в гостиной роскошных четырехкомнатных апартаментов.

Видео и фото в Instagram поделилась невестка Софии Михайловны Светлана Евдокименко. Семья в составе сына артистки Руслана с женой, внуков - 26-летнего Анатолия и 19-летней Софии, сватьи Людмилы и самой Ротару, собралась за несколько часов до полуночи, чтобы поужинать и провести время вместе.

"Спасибо этому году, что мы все живы-здоровы. Мы остались в том же составе. Это уже хорошо!" - произнес тост Руслан.

Ротару встретила Новый год с семьей (видео: instagram.com/stories/svetika)

Мужчина также посетовал, что все молчат и предложил Софии Михайловне произнести тост, на что та отрезала: "Дайте мне поесть".

София Ротару с семьей (видео: instagram.com/stories/svetika)

На столе из блюд были традиционные оливье, шуба, запеченная рыба, овощная нарезка, авокадо, картофельное пюре, профитроли и прочие вкусности, а в граненых бокалах - золотистое шампанское.

София Ротару провела время за ужином с семьей (instagram.com/stories/svetika)

Отметим, что некогда для обустройства и декорирования квартиры в Киеве София Ротару пригласила известного архитектора. Он обустроил просторную гардеробную, где хранятся концертные платья, кухню-столовую и уютную гостиную. Гордостью квартиры является роскошная люстра из кристаллов Swarovski.

У Софии Ротару есть еще особняк под Киевом, расположенный в районе поселка Пятихатки. Недавно в сети появились фото приусадебного участка.

А вот с гостиницей в Крыму, которыми официально владеют ее сын и невестка, похоже проблемы. Поговаривают, что София Михайловна уже ищет покупателя для своей элитной "Вилла София". Квартиру в Ялте возле самого моря артистка продала около двух лет назад.

Ранее София Ротару рассказала, чего ей больше всего не хватало в трудном 2020-м году.