Рождественский пост 2020: в чем его смысл и главные запреты

Главная идея поста заключается в сочетании физического поста с духовным

Рождественский пост, который традиционно длится до самого Рождества Христова (оттуда и название) в 2020 году начался в субботу, 28 ноября и будет длиться до 6 января, ровно 40 дней. Также этот пост называют Филипповским или Филиппками. Что о нем известно, почему его важно соблюдать и какой его духовный смысл – читайте в нашей статье.

Второе название поста происходит от праздника Святого апостола Филиппа, который приходится на 27 ноября – последний день, когда едят скоромную пищу перед постом (заговенье). Отсюда происходит и народное название Филиппов пост или Филипповский. Апостол Филипп прославился проповедью Слова Божия и многочисленными случаями исцеления людей. Православная церковь называет его учеником, другом Господа и подражателей страданий его.

Духовное содержание поста

Пост – это не об ограничениях в питании, а о духовном очищении. Эта практика является древней и была популярной еще до появления христианства на украинских землях. Дело в том, что очиститься духовно не получится, если не совершать очищение физическое, так как человек представляет собой не только душу, но и тело. Ограничение определенных продуктов необходимо и для того, чтобы испытать волю, проявить смирение Богу. Соблюдение аскез свидетельствует об искреннем покаянии, вере и являются источником внутренней силы.

Основной смысл поста в усмирении плотских желаний, избавлении от гнева, злости, сквернословия, в прощении обидчиков. Вместе с ограничениями в питании человек берет на себя ответственность вести себя аскетично и в других сферах – быть добрым, простить всех, кто вас обидел. Также в пост принято делать добрые поступки, каяться, молиться и просить у Всевышнего прощения за свои ошибки.

В это время желательно читать духовную литературу, сводя к минимуму нахождение перед экраном телевизоров, в соцсетях. Также в этот период стоит отказаться от праздности. Важно внутренне настроиться на мысли о вечных ценностях: о бессмертной душе, Боге, любви, искуплении от грехов. Встретить день рождения Иисуса Христа и войти в Рождество полагается с радостными и чистыми мыслями.

Как правильно поститься

Пост, в том числе, затрагивает Новый год, поэтому важно это учитывать перед тем, как начинать придерживаться постного питания. Ведь 31 декабря придется провести без мясных и молочных блюд, алкоголя и пышных пиршеств.

По сравнению с Успенским или Великим постом Рождественский – не такой строгий, поскольку разрешается есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.

В субботу и воскресенье, а также все большие церковные праздники (Введение во Храм Пресвятой Богородицы, День Андрея Первозванного и День Николая Чудотворца) разрешается пища с растительным маслом, рыба и вино.

Календарь Рождественского поста 2020 по дням (фото: КП)

Традиции во время поста

На пост приходится память многих ветхозаветных пророков: Авдия, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея и Даниила. В дни памяти пророков, а также в ряд иных дней Устав предписывает петь "Аллилуйя или тропарь". Такой же порядок службы предусмотрен Уставом на первый день поста.

В современной приходской практике православной церкви исполнение данного указания Устава оставляется на усмотрение настоятеля и обычно в указанные дни богослужение отправляется по вседневному, а не великопостному чину.

Украинская Церковь имеет древнюю традицию, по которой верующие готовятся к празднику Рождества Христова не только молитвой и постом, но и святым таинством исповеди и святого причастия. Киевский митрополит Георгий в своем "Билеческим Уставе" приписывает причащаться в этот период. Святой Иосафат в своих "Правилах для священников" советует им поощрять верующих к исповеди во время Филипповки.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечаться в декабре 2020.