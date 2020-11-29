Церковные праздники в декабре 2020 года: когда и что будут отмечать украинцы
В декабре христиане будут отмечать несколько больших церковных праздников
В декабре 2020 года украинцы будут отмечать несколько важных церковных праздников и получат один дополнительный выходной день в честь Рождества – 25 декабря. 4 декабря христиане будут праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря – День Спасителя Николая чудотворца.
Календарь церковных праздников на декабрь 2020:
1 декабря – День памяти святого мученика Платона
2 декабря – Иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение"
3 декабря – Предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы, Преподобного Григория Декаполита
4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы
5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, Апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, и мученицы равноапостольной Апфии
6 декабря – День памяти благоверного великого князя Александра Невского, Святителя Амфилохия, епископа Иконийского
7 декабря – Великомученицы Екатерины, Святого мученика Меркурия Смоленского
8 декабря – Отдаяние праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Священномученика Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского
9 декабря – Святителя Иннокентия, епископа Иркутского, Преподобного Алипия столпника
10 декабря – Иконы Божией Матери "Знамение", Святого великомученика Иакова Персянина
11 декабря - преподобномученика Стефана Нового
12 декабря — мучеников Парамона и Филумена и с ними 370-ти мучеников, преподобного Акакия Синайского
13 декабря — апостола Андрея Первозванного
14 декабря — пророка Наума, праведного Филарета Милостивого
15 декабря — пророка Аввакума, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила
16 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула Цареградского и Иоанна, преподобного Саввы Сторожевского
17 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Ионанна Дамаскина
18 декабря — преподобного Саввы Освященного
19 декабря — святителя Николая Чудотворца, блаженного Максима, митрополита Киевского
20 декабря — святого Амвросия, преподобного Антония Сийского
21 декабря — преподобного Кирилла Челмогорского, преподобного Патапия
22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророка Анны
23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иосафа
24 декабря — преподобного Даниила Столпника
25 декабря — католическое Рождество, святого Спиридона Тримифунтского
26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
27 декабря — мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника
28 декабря — святого Павла Латрийского
29 декабря — преподобной Софии, день памяти пророка Аггея
30 декабря — пророка Даниила исповедника
31 декабря — мученика Севастиана
Напомним, ранее мы сообщали о том, когда начинается рождественский пост в Украине и какие есть строгие запреты.
А также рассказывали о том, что стало известно, сколько дополнительных выходных будет в январе 2021 года.