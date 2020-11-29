Церковные праздники в декабре 2020 года: когда и что будут отмечать украинцы

Календарь церковных праздников в Украине на декабрь 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В декабре христиане будут отмечать несколько больших церковных праздников

В декабре 2020 года украинцы будут отмечать несколько важных церковных праздников и получат один дополнительный выходной день в честь Рождества – 25 декабря. 4 декабря христиане будут праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря – День Спасителя Николая чудотворца.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020:

1 декабря – День памяти святого мученика Платона

2 декабря – Иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение"

3 декабря – Предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы, Преподобного Григория Декаполита

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы

5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, Апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, и мученицы равноапостольной Апфии

6 декабря – День памяти благоверного великого князя Александра Невского, Святителя Амфилохия, епископа Иконийского

7 декабря – Великомученицы Екатерины, Святого мученика Меркурия Смоленского

8 декабря – Отдаяние праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Священномученика Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского

9 декабря – Святителя Иннокентия, епископа Иркутского, Преподобного Алипия столпника

10 декабря – Иконы Божией Матери "Знамение", Святого великомученика Иакова Персянина

11 декабря - преподобномученика Стефана Нового

12 декабря — мучеников Парамона и Филумена и с ними 370-ти мучеников, преподобного Акакия Синайского

13 декабря — апостола Андрея Первозванного

14 декабря — пророка Наума, праведного Филарета Милостивого

15 декабря — пророка Аввакума, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила

16 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула Цареградского и Иоанна, преподобного Саввы Сторожевского

17 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Ионанна Дамаскина

18 декабря — преподобного Саввы Освященного

19 декабря — святителя Николая Чудотворца, блаженного Максима, митрополита Киевского

20 декабря — святого Амвросия, преподобного Антония Сийского

21 декабря — преподобного Кирилла Челмогорского, преподобного Патапия

22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророка Анны

23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иосафа

24 декабря — преподобного Даниила Столпника

25 декабря — католическое Рождество, святого Спиридона Тримифунтского

26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

27 декабря — мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника

28 декабря — святого Павла Латрийского

29 декабря — преподобной Софии, день памяти пророка Аггея

30 декабря — пророка Даниила исповедника

31 декабря — мученика Севастиана

Напомним, ранее мы сообщали о том, когда начинается рождественский пост в Украине и какие есть строгие запреты.

А также рассказывали о том, что стало известно, сколько дополнительных выходных будет в январе 2021 года.