Рождественский пост 2020: когда начинается и что можно есть

28 ноября 2019 года в Украине начинается Рождественский пост, который длится 40 дней

Рождественский пост 2020 у православных верующих длится в течение сорока дней - с ноября до самого Сочельника. Он начинается 28 ноября и заканчивается на Рождество. Рождественский пост - самый длинный в году.

В период строгого поста (с 28 ноября по 6 января) православные христиане соблюдают строгие ограничения в пище, также действуют запреты на развлечения.

Во времена раннего христианства верующие постились 7 дней перед Рождеством, а с XII века продолжительность поста увеличилась до сорока дней.

Как питаться: правила Рождественского поста

Этот пост не такой строгий, как Великий Успенский. Запрещено употреблять молочные продукты, яйца и мясо, в отдельные дни разрешается вино и рыба. Можно побаловать себя в Рождественский пост рыбой, сухофруктами, хлебом, кашами, фруктами и даже вином.

Рождественский пост делится на два периода:

28 ноября - 19 декабря. По понедельникам, средам и пятницам - сухоядение; по вторникам и четвергам - горячие блюда с растительным маслом; в выходные разрешается рыба и вино.

20 декабря - 5 января. Период предпразднества Рождества, когда пост усиливается. Рыба и вино запрещены.

В пост разрешается к постным блюдам добавлять немного масла и рыбу. В среду и пятницу можно употреблять продукты растительного происхождения без масла, сухоядение. По понедельникам можно есть горячую пищу, но без масла. Во вторник и четверг разрешается горячая пища с маслом. В выходные дни можно рыбу и вино.

Очень строгие ограничения в питании соблюдаются 6 января - до восхода первой звезды не едят. После вечерни разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво.

Во время поста старайтесь есть растительную пищу (фото: pixabay.com)

Немного поблажек в меню во время Рождественского поста действует в большие праздники и в дни чествования великих святых: Введения в Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря).

Как мы ранее писали, популярная "детская" каша названа самой вредной.