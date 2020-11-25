Різдвяний піст 2020: коли починається і що можна їсти

28 листопада 2019 року в Україні розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів

Різдвяний піст 2020 у православних віруючих триває протягом сорока днів - з листопада до самого Різдва. Він починається 28 листопада і закінчується на Різдво. Різдвяний піст - найдовший у році.

У період суворого посту (з 28 листопада по 6 січня) православні християни дотримуються строгі обмеження в їжі, також діють заборони на розваги.

У часи раннього християнства віруючі постили 7 днів перед Різдвом, а з XII століття тривалість посту збільшилася до сорока днів.

Як харчуватися: правила Різдвяного посту

Цей піст не такий суворий, як Великий Успенський. Заборонено вживати молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба. Можна побалувати себе в Різдвяний піст рибою, сухофруктами, хлібом, кашами, фруктами і навіть вином.

Різдвяний піст ділиться на два періоди:

28 листопада - 19 грудня. По понеділках, середах і п'ятницях - сухоїдіння; по вівторках і четвергах - гарячі страви з рослинним маслом; у вихідні дозволяється риба і вино.

20 грудня - 5 січня. Період передсвята Різдва, коли піст підсилюється. Риба і вино заборонені.

В пост дозволяється до пісних страв додавати трохи олії і рибу. У середу і п'ятницю можна вживати продукти рослинного походження без масла, сухоїдіння. По понеділках можна їсти гарячу їжу, але без масла. У вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа з маслом. У вихідні дні можна рибу і вино.

Дуже строгі обмеження в харчуванні дотримуються 6 січня - до сходу першої зірки не їдять. Після вечерні дозволяється гаряча їжа з маслом і традиційна солодка каша - сочиво.

Під час посту намагайтеся їсти рослинну їжу (фото: pixabay.com)

Трохи поблажок в меню під час Різдвяного посту діє в великі свята і в дні вшанування великих святих: Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).

Як ми раніше писали, популярна дитяча каша названа самою шкідливою.