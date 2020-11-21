Рождественский пост в Украине: когда начинается и как подготовиться

Рождественский пост можно не соблюдать нескольким категориям христиан

Рождественский пост в Украине начинается 28 ноября 2020 года и продлится до 6 января 2021 года. Этот пост длится 40 дней и является одним из самых важных в жизни христиан.

Основной смысл этого поста не только в воздержании от определенной пищи, но и в духовном очищении, молитвах, воздержании во многих аспектах жизни верующих. В церкви говорят что нужно в такие дни заниматься самодисциплиной, приближаться к Богу, простить обиды и отдать долги, отказаться от ссор, злых слов и азартных игр. Также рекомендуется отказаться от веселья, забав и интимной близости.

Православные соблюдают рождественский пост с 28 ноября по 6 января, у католиков эти даты сдвинуты – с 15 ноября по 24 декабря, а Рождество отмечается соответственно – 25 декабря.

Питание в Рождественский пост

Этот пост не является очень строгим и в большинство дней можно употреблять рыбу. С 28 ноября по 19 декабря горячую пищу можно употреблять по понедельникам, рыбу – во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы. Среда и пятница – дни сухого поста, разрешается хлеб, вода, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты.

После 20 декабря рыба запрещена во вторник и четверг. Последняя неделя более строгая: понедельник, среда и пятница – сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – горячая пища с маслом.

Дни, когда можно выпить вина: 4 декабря (Введение Богородицы), 19 декабря (Святителя Николая).

Как правильно подготовиться к посту

Входить в пост нужно постепенно и заранее, чтобы ограничение в рационе не стало стрессом для организма. Количество мясных и молочных продуктов рекомендуется постепенно сокращать в рационе за неделю до начала поста.

За сутки желательно очистить кишечник, и запустить механизм внутриклеточного питания. Начинать первые дни пост нужно с минимальными ограничениями и постепенно исключать запрещенные продукты из рациона. Между основными приемами пищи нужно делать перекусы фруктами и овощами, чтобы справиться с чувством голода. А вот порции разрешенных продуктов стоит увеличить, чтобы набрать необходимое для организма количество калорий.

Что можно есть во время поста

Любые овощи и фрукты

Каши

Бобовые

Грибы

Что нельзя есть во время поста

Мясо

Яйца

Сыр

Молочные продукты

Сливочное масло

Кому пост можно не соблюдать

Пост не рекомендуется соблюдать людям с хроническими болезнями, диабетикам, тем, у кого есть язва желудка, холецистит, панкреатит, другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Также нельзя поститься людям, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство, тяжелую физическую или психологическую травму. Очень аккуратно нужно поститься людям, которые во время поста переболели серьезными простудными заболеваниями.

Церковь разрешает не соблюдать пост беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, пожилым и больным людям, тем, кто много занимается тяжелой работой и путешествует.

Напомним, ранее мы писали о том, что будут праздновать жители Украины в декабре.