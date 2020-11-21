Різдвяний піст в Україні: коли починається і як підготуватися

Різдвяного посту можна не дотримуватися кільком категоріям християн

Різдвяний піст в Україні починається 28 листопада 2020 року і триватиме до 6 січня 2021 року. Цей піст триває 40 днів і є одним з найважливіших у житті християн.

Основний зміст цього посту не тільки в утриманні від певної їжі, але і в духовному очищенні, молитви, стриманості у багатьох аспектах життя вірян. У церкві кажуть що потрібно в такі дні займатися самодисципліною, наближатися до Бога, пробачити образи та віддати борги, відмовитися від сварок, злих слів і азартних ігор. Також рекомендується відмовитися від веселощів, забав та інтимної близькості.

Православні дотримуються різдвяного поста з 28 листопаду по 6 січня, у католиків ці дати зрушені – з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво відзначається відповідно – 25 грудня.

Харчування в Різдвяний піст

Цей пост не є дуже суворим і в більшість днів можна вживати рибу. З 28 листопада по 19 грудня гарячу їжу можна вживати у понеділок, рибу в усі дні, крім понеділка, середи та п'ятниці. Середа і п'ятниця – дні сухого посту, дозволяється хліб, вода, сирі овочі та фрукти, горіхи, мед і сухофрукти.

Після 20 грудня риба заборонена в вівторок та четвер. Останній тиждень більш суворий: понеділок, середа і п'ятниця – сухоїдіння, вівторок і четвер – гаряча їжа без олії, субота та неділя – гаряча їжа з олією.

Дні, коли можна випити вина: 4 грудня (Введення Богородиці), 19 грудня (Святителя Миколая).

Як правильно підготуватися до посту

Входити в піст треба поступово і заздалегідь, щоб обмеження в раціоні не стало стресом для організму. Кількість м'ясних і молочних продуктів рекомендується поступово зменшувати в раціоні за тиждень до початку посту.

За добу бажано очистити кишківник, і запустити механізм внутрішньоклітинного харчування. Починати перші дні посту потрібно з мінімальними обмеженнями та поступово виключати заборонені продукти з раціону. Між основними прийняттями їжі потрібно робити перекуси фруктами та овочами, щоб впоратися з почуттям голоду. А ось порції дозволених продуктів варто збільшити, щоб набрати необхідну для організму кількість калорій.

Що можна їсти під час посту

Будь-які овочі та фрукти

Каші

Бобові

Гриби

Що не можна їсти під час посту

М'ясо

Яйця

Сир

Молочні продукти

масло

Кому посту можна не дотримуватися

Піст не рекомендується дотримуватися людям з хронічними хворобами, діабетикам, тим, у кого є виразка шлунка, холецистит, панкреатит, інші захворювання шлунково-кишкового тракту Також не можна постити людям, які нещодавно перенесли хірургічне втручання, важку фізичну або психологічну травму. Дуже акуратно потрібно постити людям, які під час посту перехворіли серйозними простудними захворюваннями.

Церква дозволяє не дотримуватися посту вагітним і годуючим жінкам, маленьким дітям, літнім і хворим людям, тим, хто багато займається важкою роботою і подорожує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що будуть святкувати жителі України в грудні.